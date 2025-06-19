Hatay deprem konutları için merakla beklenen TOKİ kura çekilişi, bugün yapılıyor. Hatay’da yapımı tamamlanan 21 bin 114 konut, 1125 iş yerinin anahtar teslimi gerçekleştiriliyor. Bu önemli çekilişle, binlerce depremzede aile yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Kura sonucunda belirlenen asil ve yedek isim listesi yoğun ilgi görüyor. Hak sahipleri, e-Devlet üzerinden veya TOKİ'nin resmi internet sitesinden Hatay TOKİ kura çekilişi sonuçlarını sorgulayabilirler. İşte Hatay deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, AFAD YouTube canlı yayın linki ve konut kurası çekiliş sonuçları isim listesi.
19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Hatay TOKİ kura çekilişi ile birlikte 22 bin 239 deprem konutu için asil ve yedek isim listesi açıklandı. Hatay deprem konut kurası sonuçları TOKİ’nin resmi platformunda erişime açıldı. Kura kapsamında hak sahipleri belirlenirken, başvuru yapan vatandaşlar Hatay TOKİ kura sonuçları 2025 listesini sorgulamaya başladı. İşte TOKİ Hatay 2025 asil ve yedek listesi detayları.
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, dünyanın en büyük ve en hızlı afet sonrası iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hatay’da yapımı tamamlanan 21 bin 114 konut, 1125 iş yeri noter huzurunda çekilecek kura sonucu hak sahiplerine anahtarlar teslim edilecek.
Yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek. Hatay’da 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri, 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406 bağımsız bölüm teslim edildi.
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Hatay'da 22 bin 239, Malatya'da 9 bin 161, Adıyaman'da 5 bin 277, Kahramanmaraş'ta 4 bin 311, Diyarbakır'da 2 bin 636, Elazığ'da 1429, Osmaniye'de 1336, Şanlıurfa'da 1263, Gaziantep'te 675, Adana'da 490, Kilis'te 105, Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.
Öte yandan yeni konutların teslimatıyla deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636'ya yükselecek.