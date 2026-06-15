ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olup olmayacağı yakından takip edilirken, küresel piyasaların bir diğer önemli gündem maddesini ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı oluşturuyor. Jeopolitik risklerin azalmasının petrol ve altın fiyatları üzerindeki etkisi merak edilirken, Fed’in para politikasına ilişkin vereceği mesajların dolar, borsa ve kripto para piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararının küresel piyasaların yönünü tayin edecek. Peki ABD-İran ateşkesi sonrası Fed'den faiz indirimi gelecek mi?

1 /4 Ekonomi gündeminde gözler, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin küresel piyasalara etkisine ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının küresel piyasaların yönünü tayin edecek. Yeni FED Başkanı'nın ilk kez kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak.

2 /4 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerikan merkez Bankası faiz kararını 16 Haziran saat 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.

3 /4 Fed faiz kararı ne olacak, beklenti ne yönde? Faiz düşecek mi sabit mi kalacak? Piyasalar 8 Haziran 2026 Pazartesi itibarıyla yüzde 96.1 oranında faizlerin sabit kalacağını öngörüyor. Piyasaların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verileri öncesinde bekle-gör pozisyonuna geçtiğini ifade eden analistler, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası görünümüne ilişkin önemli sinyaller vereceğini kaydediyor. Yatırım bankası Goldman Sachs, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme ve istihdam görünümünü gerekçe göstererek Fed’in faiz oranlarını 2026 yılı boyunca sabit tutacağını öngördü.