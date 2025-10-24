HURDA ARAÇ TEŞVİKİ HANGİ ŞARTLARI KAPSIYOR?





Teklife göre, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya çıkarılması ve yerine alınacak yeni araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanması tahmin ediliyor. Ancak bu teşvikten yararlanmak isteyenler, uygulamadan sadece bir kez faydalanabilir. Ayrıca, yeni alınacak araçların Türkiye’de üretilmiş olması şartı da teklifin önemli detaylarından biri. Bu sayede hem yerli üretim desteklenecek hem de trafikteki eski araçların yerini daha çevreci ve güvenli araçlar alacak.