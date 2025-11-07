HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ! 2025 yılında 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi gelecek mi?

Teklif ile 25 yaş ve üzeri taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu araçların ithalatının azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi amaçlanıyor. Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Ayrıca, TÜİK'e göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25’lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.