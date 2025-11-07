HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ! 2025 yılında 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi gelecek mi?

2024 yılında gündemde sıkça yer bulan hurda araç teşviki, 2025 yılına girerken yeniden tartışılıyor. Özellikle ÖTV’siz otomobil alımını içeren ve yaşlı araçların tra fikten çekilmesini hedefleyen bu teşvik, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan kanun teklifiyle dikkatleri üzerine çekti. 25 yaş üstü araç sahiplerini ilgilendiren düzenleme, 3 milyondan fazla kişiyi kapsıyor. Peki, hurda teşviki 2025 yılında hayata geçirilecek mi? Teklifin detayları ve teşvikin yürürlüğe girip girmeyeceği merakla bekleniyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.
Yaşı büyük araçlar için hurda teşviki haberleri yeniden tartışılmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda TBMM’ye sunulan kanun teklifi, 25 yaş ve üzeri araçlara sahip vatandaşlara, ÖTV’siz sıfır otomobil alımına imkan tanıyacak düzenlemeler içeriyor. Özellikle eski araçların trafikten çekilmesini hedefleyen bu teşvik, yaklaşık 3 milyon araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Gelişmelerin ne yönde şekilleneceği merak konusu.
HURDA TEŞVİKİ SON DURUMU
Yasa teklifiyle ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor. Eski otomobillerin geri dönüşüme kazandırılmasını ve bu araçların yerine daha çevreci ve güvenli yerli üretim araçlarının alınmasını teşvik etmeyi amaçlayan kanun, şu an için teklif aşamasında.
Bununla birlikte, hurda teşvikinin yürürlüğe girmesi durumunda, son yıllarda düşen yerlilik oranı, araç fiyatları ve eski araçların hurdaya ayrılması konusunda faydalı olacağı belirtiliyor.
Teklif ile 25 yaş ve üzeri taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu araçların ithalatının azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi amaçlanıyor. Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Ayrıca, TÜİK'e göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25’lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.
Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.
25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla, bu araçları geri dönüşüme veren kişilere, yalnızca bir defalığa mahsus olmak kaydıyla, Türkiye'de üretilmiş sıfır araçların Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması önemli bir adım olacaktır."
Açıklamada, hurda teşviki kapsamında alınabilecek araçların, "Türkiye'de üretilmiş olan araçlar" olduğu belirtilmiştir.