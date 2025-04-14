Bursluluk sınavı Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıflarında eğitim gören öğrenciler için her sene uygulanıyor. İOKBS sınav başvurusu 10 Şubat 2025 – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavında 80 sorudan oluşan test uygulanırken, adaylara 100 dakika süre tanınıyor. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak?