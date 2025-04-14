İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvurular 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. İOKBS sınavına katılım sağlayacak öğrenciler için de geri sayım başladı. Bursluluk Sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak? İOKBS saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, kaç soru sorulacak? İşte sınav detayları.
Bursluluk sınavı Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11.sınıflarında eğitim gören öğrenciler için her sene uygulanıyor. İOKBS sınav başvurusu 10 Şubat 2025 – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavında 80 sorudan oluşan test uygulanırken, adaylara 100 dakika süre tanınıyor. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak?
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
MEB Bursluluk Sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.00'da başlayacak. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
2025 BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA?
İOKBS sınavı, saat 10.00'da başlayacak. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavda tüm sınıf seviyelerinde dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika olarak uygulanacak. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecek. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacak.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.