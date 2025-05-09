İŞKUR NİSAN 2025 VERİLERİNİ AÇIKLADI: Türkiye'de en fazla eleman açığı hangi mesleklerde?

TURİZM SEKTÖRÜNDE ELEMAN AÇIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Meslek bazında değerlendirildiğinde, “Turizm ve Otelcilik Elemanı”, 2025’in ilk dört ayında en çok istihdam edilen meslek oldu. Bu mesleği “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)” ve “Reyon Görevlisi” takip etti. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte turizm sektöründeki eleman ihtiyacının hızla arttığı görülüyor.



