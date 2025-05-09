İŞKUR NİSAN 2025 VERİLERİNİ AÇIKLADI: Türkiye'de en fazla eleman açığı hangi mesleklerde?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı Nisan ayına ait istihdam ve açık iş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan istatistikler, Türkiye’de istihdamın istikrarlı şekilde arttığını gösterirken bazı sektörlerde ciddi eleman açığı yaşandığını da ortaya koydu.
İŞKUR verilerine göre, Nisan 2025'te toplam 122.271 kişi kurum aracılığıyla işe yerleşti. Bu kişilerin %64,3’ünü erkekler (78.579 kişi), %35,7’sini ise kadınlar (43.692 kişi) oluşturdu. 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde ise toplam 437.291 kişi İŞKUR sayesinde iş sahibi oldu.
İSTİHDAMDA İMALAT SEKTÖRÜ LİDER
Sektörel verilere göre, en çok işe yerleştirme imalat sanayisinde gerçekleşti. Üretim kapasitesindeki artış ve sanayi faaliyetlerinin hız kazanmasıyla birlikte, imalat sektörü istihdamda başı çekmeye devam ediyor.
TURİZM SEKTÖRÜNDE ELEMAN AÇIĞI DİKKAT ÇEKİYOR
Meslek bazında değerlendirildiğinde, “Turizm ve Otelcilik Elemanı”, 2025’in ilk dört ayında en çok istihdam edilen meslek oldu. Bu mesleği “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)” ve “Reyon Görevlisi” takip etti. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte turizm sektöründeki eleman ihtiyacının hızla arttığı görülüyor.
743 BİNDEN FAZLA AÇIK İŞ VAR
Nisan ayında İŞKUR’a bildirilen açık iş sayısı 210.116 olarak kaydedildi. Ocak-Nisan döneminde toplam açık iş sayısı 743.951’e ulaştı. Açık iş ilanlarının büyük çoğunluğu özel sektör tarafından bildirildi. En fazla açık iş, yine imalat sanayisinde yer aldı.
TÜRKİYE’DE İSTİHDAM ARTIYOR, İŞSİZLİK TEK HANELERDE
Üretim, ihracat ve cari denge hedefleri doğrultusunda Türkiye ekonomisi büyümeye devam ederken, işgücü piyasası da bu büyümeden olumlu etkileniyor. İşsizlik oranları uzun süredir tek haneli seviyelerde seyrederken, firmaların işgücü talebindeki artış, ekonomideki canlılığın somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.