2025 yılı en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Asgari ücretin belli olması ile birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti. En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükselirken, en yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.