İşsizlik maaşı 2025 yılı asgari ücret zammı sonrası arttı. Buna göre, en düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükselirken, en yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu. Peki 2024'te işsizlik maaşı başvurusu yapanlar 2025 zammından yararlanacak mı?
Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. İşsizlik maaşı her yıl asgari ücret oranında değişiyor. Asgari ücretinin 2025'te 22 bin 104 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneği 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşandı. Peki 2025 yılı işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2024'te işsizlik maaşı başvurusu yapanlar zamdan yararlanacak mı? 2024 yılında İşsizlik maaşı alanların, 2025 yılındaki işsizlik ödeneğinde artış olacak mı?
2025 yılı işsizlik maaşı ne kadar?
2025 yılında en düşük işsizlik ödeneği net: 10.323.00 tl, en yüksek işsizlik ödeneği ise 20.646,00 tl olmuştur.
2024 yılında İşsizlik ödeneği alanların 2025 yılında ödeneceklerinde artış olacak mıdır?
İşsizlik ödeneğinin miktarı için, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları üzerinden dikkate alınır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40’ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır.
2024 yılında son dört ayda brüt ücreti 40.005 tl üzerinde olanlar 2025 yılındaki asgari ücret artışından etkilenmiş olacaktır. Asgari ücretteki bu artış ise işten ayrılmadan önceki son dört ayda ortalama brüt ücreti 40.005 TL’nin üzerinde olup, halen işsizlik maaşı olanları etkileyeceğini söyleyebiliriz.
Örnek: 2024 yılında brüt ücreti 41.500 tl olan bir işçi 16.474 tl alması gerekirken (2024 yılında üst limit üzerinden hesaplarsak; (20.002.50*0,80:16.002-121,46:15.880,54) tl işsizlik ödeneği bağlanmıştır.
2025 yılındaki asgari ücret artışı ile (41.500*0,40:16.600-125.99:16.474,01) tl ye yükselecektir ve 2025 yılında kalan işsizlik ödeneklerini bu tutar üzerinden alacaktır. Detaylı hesabımıza göre işçi 2025 yılında her ay işsizlik ödeneğinde 16.474,01-15.880,54:593,47 tl daha fazla alacaktır.
2025 yılı en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Asgari ücretin belli olması ile birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti. En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükselirken, en yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.
İşsizlik maaşı alma şartları neler?
Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.
İşsizlik maaşı alma şartları ile ilgili İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.