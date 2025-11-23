İSKİ’nin 23 Kasım verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 19,81’e gerileyerek son 10 yılın en düşük kasım seviyesine düştü. Nisan ayında yüzde 82 olan su seviyesi, yaz ve sonbaharda yaşanan kuraklık, yüksek sıcaklık ve buharlaşma etkisiyle hızla azaldı. Kentin toplam su kapasitesi 868 milyon metreküpe rağmen mevcut su miktarı 171 milyon metreküpte kaldı. İşte 23 Kasım İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ve detaylar...
İstanbul’da son aylarda yağışların mevsim normallerinin altında kalması, sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve buharlaşmanın artması, kentin su kaynaklarını kritik seviyeye çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 23 Kasım tarihli güncel verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yüzde 19,81 seviyesine geriledi. Böylece İstanbul, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük baraj doluluğu ile karşı karşıya kaldı.
Nisan’da yüzde 82’ydi, kasımda yüzde 20’nin altına düştü
Geçtiğimiz nisan ayında yüzde 82 seviyelerine kadar çıkan baraj doluluğu, yaz ve sonbaharda etkili olan kurak dönem nedeniyle hızla geriledi. Gölet ve barajların toplam su tutma kapasitesi 868 milyon metreküp olmasına karşın, şehirdeki mevcut su miktarı 171 milyon metreküpe kadar indi.
İstanbul barajlarında son durum
23 Kasım itibarıyla barajların doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %24,66
Terkos Barajı: %25,05
Darlık Barajı: %16,98
Büyükçekmece Barajı: %16,39
Sazlıdere Barajı: %9,99
Alibey Barajı: %2,42
Elmalı Barajı: %2,8
Istrancalar Barajı: %0,79
Papuçdere Barajı: %0,74
Kazandere Barajı: %0,21
Özellikle Kazandere, Papuçdere ve Istrancalar barajlarında su seviyesinin kritik eşiğin de altına indiği görülüyor.
“İstanbul’da su tüketimi sürdürülebilir seviyenin çok üzerinde”
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’un su tüketiminin barajların kapasitesinin üzerine çıktığını vurgulayarak, kentte kişi başı günlük su kullanımının ortalama 200 litre olduğunu belirtti. Toros, bu rakamın sürdürülebilir olmadığını ifade ederek şu uyarıda bulundu:
“Yağışların düzensizleşmesi ve kuraklık, İstanbul'un su döngüsünü giderek zorlaştırıyor. Barajların tam dolu kapasitesi bile şehrin yıllık tüketimine yetmiyor. En etkili çözüm, tüketimi azaltmak ve tasarrufu alışkanlık hâline getirmek.”
Prof. Toros ayrıca, İstanbul’un su ihtiyacının önemli kısmının Melen ve Yeşilçay gibi uzak kaynaklardan sağlandığını, bu nedenle altyapı yükünün de arttığını söyledi.
Kasım ayındaki sıcaklık artışı düşüşü hızlandırdı
Ekim ayında alınan yağışların barajlardaki düşüş hızını belirli ölçüde yavaşlattığı belirtilirken, kasım ayının ikinci yarısında sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıkması, buharlaşmayı artırarak barajlardaki su seviyesinin yeniden hızlı düşmesine yol açtı.
Meteorolojik modeller ise İstanbul için yakın vadede güçlü ve sürekli bir yağış trendi öngörmüyor. Bu da barajların aralık ayına da düşük seviyelerle girmesi ihtimalini güçlendiriyor.