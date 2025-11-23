“İstanbul’da su tüketimi sürdürülebilir seviyenin çok üzerinde”

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’un su tüketiminin barajların kapasitesinin üzerine çıktığını vurgulayarak, kentte kişi başı günlük su kullanımının ortalama 200 litre olduğunu belirtti. Toros, bu rakamın sürdürülebilir olmadığını ifade ederek şu uyarıda bulundu:





“Yağışların düzensizleşmesi ve kuraklık, İstanbul'un su döngüsünü giderek zorlaştırıyor. Barajların tam dolu kapasitesi bile şehrin yıllık tüketimine yetmiyor. En etkili çözüm, tüketimi azaltmak ve tasarrufu alışkanlık hâline getirmek.”





Prof. Toros ayrıca, İstanbul’un su ihtiyacının önemli kısmının Melen ve Yeşilçay gibi uzak kaynaklardan sağlandığını, bu nedenle altyapı yükünün de arttığını söyledi.



