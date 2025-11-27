İSTANBUL'DA BUGÜN KAPALI YOLLAR: 27-28-29-30 Kasım İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbul, Papa 14. Leo’nun resmi ziyareti nedeniyle bu hafta yoğun güvenlik önlemleri altında. Valilik, ziyaret güzergâhı üzerinde yer alan bazı yolların belirli saat aralıklarıyla trafiğe kapatılacağını açıkladı. Sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları, dört gün boyunca şehirde hangi yolların kapalı olacağını araştırıyor. İşte 27-28-29-30 Kasım için İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar…