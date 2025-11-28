İSTANBUL'DA BUGÜN KAPALI YOLLAR: 28-29-30 Kasım İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti kapsamında kent genelinde alınan güvenlik önlemleri artırılırken, Valilik belirli güzergâhların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Ziyaret programı nedeniyle bugün ve yarın uygulanacak yol düzenlemeleri, sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 27-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak, hangi alternatif güzergâhlar kullanılacak?
İstanbul, Papa 14. Leo’nun resmi ziyareti nedeniyle bu hafta yoğun güvenlik önlemleri altında. Valilik, ziyaret güzergâhı üzerinde yer alan bazı yolların belirli saat aralıklarıyla trafiğe kapatılacağını açıkladı. Sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları, dört gün boyunca şehirde hangi yolların kapalı olacağını araştırıyor. İşte 27-28-29-30 Kasım için İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar…
İSTANBUL'DA DA YOLLAR KAPATILACAK
Atatürk Havalimanı ile Vatikan İstanbul Temsilciliği konutu arasında bugün 17.00'den itibaren yollar kapatılacak.
1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti
2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti
3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)
4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)
6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)
7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır
10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır
11. Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacak.
ALTERNATİF YOLLAR
1. D100 Kuzey
2. D100 Güney
3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti
4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
5. Aksu Caddesi
6. 10.Yıl Caddesi
7. Abdülezel Paşa Caddesi
8. Ragıp Gümüşpala Caddesi
9. Macar Kardeşler Caddesi
10. Tersane Caddesi
11. Evliya Çelebi Caddesi
12. Kemeraltı Caddesi
13. Yedikuyular
14. Asker Ocağı Caddesi
15. Vali Konağı Caddesi
16. Halaskargazi Caddesi
YARIN İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR
28 Kasım Cuma günü de İstanbul'da belirli yollar trafiğe kapatılacak. 09.30'dan itibaren Saint Esprit Kilisesi ise Bomonti Fransız Fakirhanesi arasında kapatılacak yollar şöyle duyuruldu:
1. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.
2. Halaskargazi Caddesi
3. Abide-İ Hürriyet Caddesi Halaskargazi İstikametine Kapatılacaktır
4. Darülaceze Caddesi Kesişiminden İtibaren Abide-İ Hürriyet Caddesi Kapatılacaktır
5. Silahşör Caddesi
6. Ortakır Sokak taşıt trafiğine kapatılacak.
ALTERNATİF YOLLAR
1. Vali Konağı Caddesi
2. Yedikuyular Caddesi
3. Asker Ocağı Caddesi
4. Büyükdere Caddesi
5. 19 Mayıs Caddesi
6. Merkez Caddesi
Papa 14'üncü Leo, Fransız Fakirhanesi'ni de ziyaret edecek. Saat 07.00 itibarıyla kapanacak yollar şöyle:
1. Ortakır Sokak
2. Düzoğlu Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Silahşör Caddesi
2. Nehir Sokak
3. Semt Pazarı Sokak
4. İncirlidede Caddsi
5. Gökkuşağı Sokak
6. Yeniyol Sokak
Bomonti Fransız Fakirhanesi ile Vatikan İstanbul Temsilciliği arasından saat 09.00 itibarıyla kapanacak yollar şöyle:
1. Cumhuriyet Caddesi
2. Silahşör Caddesi
3. Abide- i Hürriyet Caddesi
4. Ortakır Sokak
5. İzzet Paşa Sokak
6. Halaskargazi Caddesi
7. Papa Roncalli Sokak
8. Babil Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Valikonağı Caddesi
2. İstiklal Sokak
3. Merkez Caddesi
4. Büyükdere Caddesi
5. Akar Caddesi
Vatikan İstanbul Temsilciği ile VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ – AHL DKE arasında kapanacak yollar
1. Refik Saydam Caddesi
2. Tarlabaşı Bulvarı
3. Cumhuriyet Caddesi
4. Atatürk Bulvarı Aksaray İstikameti
5. Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti
6. Avrasya Transityol Bakırköy İstikameti
7. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Taşhanlar Arası)
8. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)
9. Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
1. Tersane Caddesi
2. Evliya Çelebi Caddesi
3. Kemeraltı Caddesi
4. Yedikuyular Caddesi
5. Asker Ocağı Caddesi
6. Vali Konağı Caddesi
7. Halaskargazi Caddesi
8. Abdülezel Paşa Caddesi
9. Ragıp Gümüşpala Caddesi
10. Macar Kardeşler Caddesi
11. Sahil Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti
12. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
13. Aksu Caddesi
14. 10.Yıl Caddesi
Atatürk Havalimanı ve Vatikan İstanbul Temsilciği konutu arasında 14.30'dan itibaren kapanacak yollar:
1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti
2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti
3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)
4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)
6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)
7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı istikametine kapatılacaktır
10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi istikametine kapatılacaktır
11. Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
1. D100 Kuzey
2. D100 Güney
3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti
4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
5. Aksu Caddesi
6. 10.Yıl Caddesi
7. Abdülezel Paşa Caddesi
8. Ragıp Gümüşpala Caddesi
9. Macar Kardeşler Caddesi
10. Tersane Caddesi
11. Evliya Çelebi Caddesi
12. Kemeraltı Caddesi
13. Yedikuyular
14. Asker Ocağı Caddesi
15. Vali Konağı Caddesi
16. Halaskargazi Caddesi
29 Kasım'da Papa Sultanahmet'i ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında 07.00 itibarıyla kapanacak yollar şöyle duyuruldu:
1. Cumhuriyet Caddesi2. Tarlabaşı Bulvarı
3. Refik Saydam Caddesi
4. Tersane Caddesi
5. Kemeraltı Caddesi
6. Galata Köprü Sirkeci İstikameti
7. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
8. Ankara Caddesi Sirkeci İstikameti (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan Arası)
9. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
10. Sahil Kennedy Caddesi Florya İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
1. Ragıp Gümüş Pala Caddesi
Sultanahmet Cami çevresinde güvenlik tedbirleri alındı ve 06.00'dan itibaren kapanacak yollar:
1. Fatih İlçesi Küçükayasofya Caddesi
2. Fatih İlçesi Torun Sokak
3. Fatih İlçesi Dalbastı Sokak
4. Fatih İlçesi Utangaç Sokak
5. Fatih İlçesi Üçler Sokak
6. Fatih İlçesi Nakilbent Sokak
7. Fatih İlçesi Tavukhane Sokak
8. Fatih İlçesi Aksakal Sokak
9. Fatih İlçesi Atmeydanı Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Fatih İlçesi Kadırga Limanı Caddesi
2. Fatih İlçesi Piyerloti Caddesi
3. Fatih İlçesi Türkeli Caddesi
4. Fatih İlçesi Su Terazisi Sokak
Sultanahmet Cami ve Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi arasında 07.45 itibarıyla kapanakcak yollar:
1. Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak Arası)
2. Yeşilyurt İstasyon Caddesi
3. Demiryolu Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Ragıp Gümüşpala Caddesi
2. Yıl Caddesi
3. Aksu Caddesi
4. Eski Havaalanı Caddesi
Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi çevresinde de yollar kapatılacak. İşte 06.00 itibarıyla kapanacak yollar:
1. Bakırköy İlçesi Serbesti Caddesi (Serbesti Caddesi Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı Arası)
2. Bakırköy İlçesi Yeşilzeytin Sokak
3. Bakırköy İlçesi Endaze Sokak
4. Bakırköy İlçesi Andelip Sokak
5. Bakırköy İlçesi Yakutçu Sokak
6. Bakırköy İlçesi Zümrüt Sokak
7. Bakırköy İlçesi Harekat Ordusu Caddesi
8. Bakırköy İlçesi 14 Nisan Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Gazi Evrenos Caddesi
2. Fener Caddesi
Mor Efrem Süryani Kadım Ortodoks Kilisesi ve Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu arasında 08.00'den itibaren kapanacak yollar:
1. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti
2. Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı Arası)
3. Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi
4. Atatürk Bulvarı Unkapanı istikamet
5. Refik Saydam Caddesi
6. Tarlabaşı Bulvarı
7. Cumhuriyet Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. D100 Kuzey
2. D100 Güne
3. Eski Havaalanı Caddesi Florya Caddesi
4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti
5. Aksu Caddesi
6. Abdülezel Paşa Caddesi
7. Ragıp Gümüşpala Caddesi
8. Macar Kardeşler Caddesi
9. Tersane Caddesi
10. Evliya Çelebi Caddesi
11. Kemeraltı Caddesi
12. Yedikuyular Caddesi
13. Asker Ocağı Caddesi
14. Vali Konağı Caddesi
Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu ve Fener Rum Patrikanesi arasında saat 13.30'dan itibaren kapanacak yollar:
1. Cumhuriyet Caddesi
2. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi
3. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
4. Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi
5. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi
6. Fatih İlçesi Abdulezal Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Tersane Caddesi
2. Evliya Çelebi Caddesi
3. Kemeraltı Caddesi
4. Yedikuyular Caddesi
5. Asker Ocağı Caddesi
6. Vali Konağı Caddesi
7. Fatih İlçesi Fevzi Paşa Caddesi
Fener Rum Patrikanesi çevresinde 06.00'dan itibaren kapanacak yollar:
1. Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi
2. Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak
3. Fatih İlçesi İncebel Sokak
4. Fatih İlçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Baki Dede Sokak
2. Sancaktar Yokuşu Sokak
Fener Rum Patrikanesi ve Volkswagen Arena çevresinden saat 14.20'den itibaren kapanacak yollar:
1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
2. Fatih Caddesi Mürselpaşa Caddesi
3. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi
4. Fatih İlçesi Abdulezelpaşa Caddesi
5. Fatih İlçesi Savaklar Caddesi
6. D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol Arası
7. Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM İstikameti
8. Tem Güney Yol Okmeydanı Ayrımı ile Maslak Yanyol Katılım Arası
9. Büyükdere Caddesi
10. Ayazağa Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
2. D100 Güney Haliç Yeni Köprüden Akım D100 Güney istikametine verilecek
3. Piyalepaşa Bulvarı
4. İmrahor Caddesi
5. Odesa Bulvarı
6. Kemerburgaz Caddesi
7. D100 Kuzeyden Gelip Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yoluna Giden Akım Hasdal-
Okmeydanı Bağlantı Yolu Girişinden Kapatılarak Dersaadet Caddesinden Kağıthane
İstikametine Yönlendirilecek.
8. Tem Güney Okmeydanı Ayrımlarından Fsm Köprüsü İstikameti Kapatılarak Hasdal- Okmeydanı İstikametine Yönlendirilecek.
9. Sahil Alt Güzergâhı
10. Çilekli Caddesi
11. Baltalimanı Caddesi
Volkswagen Arena çevresinde saat 07.00 itibarıyla kapanacak yollar:
1. Ayazağa Caddesi’nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi Arasında Kalan
Kısım
ALTERNATİF YOLLAR
1. Büyükdere Caddesi
2. Okul Caddesi
3. Mimar Sinan Caddesi
4. Ayazağa Cendere Caddesi
Volkswagen Arena ve Vatikan İstanbul Temsilciği Konutu arasında saat 17.00'den sonra kapanacak yollar:
1. Ayazağa Caddesi
2. Büyükdere Caddesi
3. Merkez Caddesi
4. TEM Kuzey Yol Beşiktaş Ayrımları ile Hasdal Kavşağı Arası
5. Hasdal Okmeydarı Bağlantı Yolu D100 İstikameti
6. D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yanyol Katılım Arası
7. Halaskargazi Caddesi
8. Cumhuriyet Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Baltalimanı Sahil Yolu
2. Katar Caddesi
3. Azerbaycan Caddesi
4. İmrahor Caddesi
5. Ortaklar Caddesi
6. 19 Mayıs Caddesi
7. Abide-i Hürriyet Caddesi
8. Vali Konağı Caddesi
9. Rumeli Caddesi
10. Piyale Paşa Bulvarı
11. Odesa Caddesi
30 Kasım'da da İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı.
Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu ile İstanbul Ermeni Patrikanesi arasında saat 07.00 itibarıyla kapanacak yollar:
1. Cumhuriyet Caddesi
2. Tarlabaşı Bulvarı
3. Refik Saydam Caddesi
4. Atatürk Bulvarı Sahil istikameti
5. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
6. Atatürk Köprüsü Sahil
ALTERNATİF YOLLAR
1. Vali Konağı Caddesi
2. Halaskargazi Caddesi
3. Yedikuyular Caddesi
4. Asker Ocağı Caddesi
5. Evliya Çelebi Caddesi
6. Tersane Caddesi
7. Ragıp Gümüş Pala Caddesi
8. Namık Kemal Caddesi
İstanbul Ermeni Patrikanesi çevresinde saat 06.00 itibarıyla kapanacak yollar:
1. Fatih İlçesi Hayriye Tüccar Caddesi
2. Fatih İlçesi Türkeli Caddesi
3. Fatih İlçesi Nişancı Sokak
4. Fatih Molataşı Caddes
5. Fatih İlçesi Sevgi Sokak
6. Fatih İlçesi Nalbant Camii Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Sahil Kennedy Caddesi
2. Kadırga Limanı Caddesi
3. Çifte Gelinler Caddesi
İstanbul Ermeni Patrikanesi ile Fener Rum Patrikanesi arasında saat 08.30'dan itibaren kapanak yollar:
1. Atatürk Bulvarı Atatürk Köprüsü İstikameti2. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
3. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi
4. Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi
5. Fatih ilçesi Kadir Has Caddesi
6. Fatih ilçesi Abdülezel Paşa Caddesi
7. Fatih İlçesi Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
1. Ragıp Gümüş Pala Caddesi
2. Sahil Kennedy Caddesi
Fener Rum Patrikanesi çevresinde de saat 06.00 itibarıyla kapanacak yollar:
1. Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi
2. Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak
3. Fatih İlçesi İncebal Sokak
4. Fatih İlçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
1. Baki Dede Sokak
2. Sancaktar Yokuşu Sokak
Papa Leo'nun konaklama yeri çevre tedbirleri kapsamında 27-28-29-30 Kasım tarihinde kapanacak yollar:
1. Çimen Sokak Kesişimi
2. Satırcı Sokak
3. Papa Roncalli Sokak
4. Cebel Topel Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
1. Yedikuyular Caddesi
2. Çimen Sokak
3. Fransız Hastanesi Sokağı