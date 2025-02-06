TÜİK’in açıkladığı 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İstanbul'un yeni nüfusu belli oldu. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi arttığı açıklandı. İstanbul'un nüfusu kaç oldu? İstanbul kaç milyon oldu? Kaç kişi arttı? İşte 2025 yılı İstanbul'un yeni nüfus oranı...
Türkiye'nin nüfusu, her yıl güncellenen verilerle belirlenmektedir. 2025 yılında İstanbul'un nüfusu kaç oldu? İstanbul'da kaç kişi yaşıyor? gibi sorular, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, İstanbul'un nüfusu kaç? 2025 yılında Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? Detaylar haberimizde...
İSTANBUL'UN YENİ NÜFUS ORANI KAÇ OLDU?
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişi ile Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişi ile Antalya izledi.
2025 TÜRKİYE NÜFUSU KAÇ MİLYON?
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.
Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,3'ünü erkekler, yüzde 51,7'sini kadınlar oluşturdu.