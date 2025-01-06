Her sene yeni rekorlar yaşatan tüm ihracatçılarımızı bugün bri kez daha tebrik ediyorum. Kendilerinden daha fazla çaba beklediğimi ifade etmek istiyorum. Enflasyon ve istihdamda da çok iyi noktadayız. TÜİK'in açıkladığı son veriler de enflasyonda doğru noktada olduğumuzu göstermektedir.

Enflasyonda düşüş trendi 2025 senesinde daha da hızlanacak. Bununla ilgili çok kapsamlı bir yol haritası oluşturduk.

Enflasyon ve istihdamda da çok iyi bir noktadayız. TÜİK verileri de bunu teyit etmiştir. Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 oldu. Senelik enflasyon 2023 yılına kıyasla 24 puan zirve seviyesine göre 31 puan düşmüştür. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacaktır.