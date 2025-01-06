Milyonlarca kişinin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Beştepe’de toplandı. En düşük emekli maaşına ek zam ve memura refah payının verilip verilmeyeceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne açıklama yapacağı büyük merak konusu oldu. Erdoğan, milletin lokmasına göz dikenlere fırsat verilmeyeceğini dile getirdi. Terör örgütü PKK için çemberin daraldığını ifade eden Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı. Peki Kabine toplantısı kararları ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası ne açıkladı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulundu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın öne çıkanları: "Sancılı ve sarsıntılı bir yılı geride bıraktık. Yeni umutlarla 2025 yılına merhaba dedik. Yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 15 ay tüm dünyanın gözleri önünde son asrın en barbar soykırımını yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 senesinin barışa vesile olmasını diliyorum. Türkiye olarak ilk günden beri Filistin'de kanın ve katliamın durması için tüm yolları deniyoruz. Kızılay'ı AFAD'ı ile tam bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek kapının aralanması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz."
Her sene yeni rekorlar yaşatan tüm ihracatçılarımızı bugün bri kez daha tebrik ediyorum. Kendilerinden daha fazla çaba beklediğimi ifade etmek istiyorum. Enflasyon ve istihdamda da çok iyi noktadayız. TÜİK'in açıkladığı son veriler de enflasyonda doğru noktada olduğumuzu göstermektedir.
Enflasyonda düşüş trendi 2025 senesinde daha da hızlanacak. Bununla ilgili çok kapsamlı bir yol haritası oluşturduk.
Enflasyon ve istihdamda da çok iyi bir noktadayız. TÜİK verileri de bunu teyit etmiştir. Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 1,3 oldu. Senelik enflasyon 2023 yılına kıyasla 24 puan zirve seviyesine göre 31 puan düşmüştür. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacaktır.
Hayat pahalılığı ile ilgili milletimizin şikayetlerinin başında konutta kira fiyatları geliyor, bir fırsatçılığın ve aşırı kar hırsının bulunduğunu biliyoruz. Asgari ücret bahanesiyle zam yapıyorlar. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. 85 milyonun alım gücü artacak. Asrın felaketinin ardından bölgede asrın inşa seferberliğini başlattık. Bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yaptık.
155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kahramanmaraş'ımızda hep birlikte afetzede kardeşlerimize teslim etmiştik. İnşallah 201 bininci yeni yuva ve işyerimizin anahtarlarını da yakında hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 2025 yılında deprem bölgesi en önemli gündemimiz olmayı sürdürecektir. 2025 yılında 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.
İşyerini açmayan hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak. 584 milyar lira bütçeden kaynak ayırdık. 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen siyasetçileri 2025 yılında da mahcup edeceğiz. Bu coğrafyada masadaki gücünüz bileğinizin gücünüzden gelir.
Bu hakikati defalarca bu topraklarda tecrübe ettik. Sendelediğimizde yanımızda ilk biten hasımlarımız oldu. Sevr anlaşması zayıfladığımızda başımıza neyin geleceğini gösteren ibret vesikası olarak aklımıza kazınmıştır. 2002'den bu yana temel hedefimiz milletimizin bir daha asla beka sorunu yaşamamasıdır. Savunma sanayi alanındaki yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil barışı muhafaza etmek içindir.
Türkiye dostları için bir güven ve emniyet kaynağıdır ama vatanımıza uzanan kirli elleri de kıracak kudrettedir. Bölgemizde yeni bir dönem başladı. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak, yakın gelecekteki en öncelikli hedeflerimizden biridir. Suriye'nin parçalanmasına üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Türkiye dostları için bir güven ve emniyet kaynağıdır ama vatanımıza uzanan kirli elleri de kıracak kudrettedir.”