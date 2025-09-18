Yeni Şafak
Kademeli emeklilikte son açıklama geldi: 2027'de gelecek iddiası! 1999 ile 2008 arası sigortalılar...

14:5918/09/2025, Perşembe
EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın gündeminde bu kez kademeli emeklilik var. Özellikle 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar gelecek son dakika açıklamalar bekleniyor. Yeni düzenlemenin bu kesime yönelik olup olmayacağı merakla bekleniyor.

EYT sonrası kademeli emeklilik gelecek mi? 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olan çalışanlar, yaş şartı nedeniyle erken emeklilik hakkı bekliyor. Düzenleme çıkarsa kimleri kapsayacak, şartlar nasıl değişecek?

Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında, kademeli emeklilik düzenlemesinin EYT ile sınırlı kalmayacağını vurguladı. Askerlik borçlanması ve kadınların staj sigortası gibi farklı durumların da kapsama dahil edilebileceğini söyledi.

Örneğin, 2009 veya 2020 yılında sigortası başlayan anneler, daha önceki staj sigortaları sayesinde yeni düzenlemeden yararlanabilir.

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu kapsamında kademeli sistem için yaklaşık 40 yıllık bir geçiş süreci planlandı.

Bu sistemde, örneğin 2008 Mayıs’ta işe başlayan bir kişi, kademeli sisteme göre 2035 yılına kadar emekliliğini beklemek zorunda kalıyor. Bu durum, kademeli sistemde bir “çukur” etkisine yol açıyor.

SGK Uzmanı Karakaş, borçlanmalar dahil yaklaşık 4,3-4,4 milyon kişiyi ilgilendiren kademeli emeklilik düzenlemesinin, eşler ve çocuklar dahil edildiğinde toplamda 10 milyon kişiyi kapsayacağını belirtti.

Karakaş, yasanın 2025 yılında çıkmasının mümkün olmadığını ve en erken 2027 yılında, seçim dönemine yakın bir zamanda gündeme gelmesini öngördü.

