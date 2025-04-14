Kamu toplu iş sözleşmesi sendikaların talepleri nedir?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletti. İşçi kesimini temsil eden bu konfederasyonlar, resmi müzakere sürecini başlatmıştı. Söz konusu teklifte, günlük en düşük ücretin 1.800 TL'ye yükseltilmesi, bu artışın ardından yılın ilk 6 ayı için yüzde 50, ikinci 6 ayı için yüzde 25 oranında zam yapılması ve bunlara ek olarak yüzde 10 oranında refah payı verilmesi istendi.