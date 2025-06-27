Üniversitelerde çalışan binlerce kamu işçisi zam teklifine odaklandı. Kamu toplu sözleşmesi kapsamında işveren tarafı ikinci teklifi bugün verecek. Peki üniversitelerde çalışan kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? İşte Kamu işçisi toplu sözleşme 2025 son dakika haberleri…
Üniversiteler de dahil kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), ikinci zam teklifini bugün saat 14.00'te işçi tarafına sunacak. Peki, kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar, yüzde kaç olacak? Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi, bu artıştan sonra 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.
Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.
HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ilk teklifin ardından yaptığı değerlendirmede taban ücretin gündeme gelmediğini vurgularken kendileri için en önemli hususun taban ücret olduğunu ifade etmişti.
Çukutli açıklamasında” Biz orada bin 800 lira bir taban ücret istemiştik. Ancak onun ilgili herhangi bir teklifte bulunmadılar ki bizim için bu kırmızı çizgidir” ifadelerini kullandı.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Türkiye'de her alanda olumlu yönde gelişmeler devam devam ederken, emeğin hakkının da korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor." dedi.