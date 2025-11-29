Yeni Şafak
KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: 2025 Kasım Enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir?

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: 2025 Kasım Enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir?

14:1329/11/2025, Cumartesi

14:1329/11/2025, Cumartesi
Kasım ayının enflasyon rakamları, vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Yılın 11. ayına ilişkin fiyat artışları ve ekonomik göstergeler, özellikle kira artışları ve memur-emekli maaş zamları için merak konusu. Peki, Kasım 2025 enflasyonu açıklandı mı, açıklanma tarihi belli mi?

2025 Kasım ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi fiyat artış oranlarını, kira ve maaş düzenlemelerinde etkili olacak göstergeleri merak ediyor. Kasım enflasyonu açıklandı mı? İşte, TÜİK’in duyurusu öncesi son bilgiler…

KASIM ENFLASYONU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım enflasyonu henüz açıklanmadı. Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

KASIM ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri kasımda geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tüketici enflasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti. Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz.

Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

