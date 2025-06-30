Yeni kıdem tazminatı ne kadar olacak, sorusu yaklaşan temmuz zammı ile beraber gündeme geldi. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri, hem memur ve emekli maaşları hem de kıdem tazminatı tavanı gibi birçok ödeme kalemi için önemli bir belirleyici olacak. Ocak 2025 zammı sonrası kıdem tazminatı tavan ücreti 46 bin 655 lira 43 kuruş olmuştu. Peki, 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak, yeni kıdem tazminatı ne zaman açıklanacak? İşte, Kıdem tazminatı 2025 temmuz hesaplaması ve ayrıntılar. İşte detaylar:

1 /6 Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 2025 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Bu veri, 3 Temmuz 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulacak. Memur zammı ile birlikte birçok sosyal yardım ve ödeme kalemi de değişecek. Kıdem tazminatı tavanından bedelli askerlik ücretine, 65 yaş aylığından engelli maaşlarına kadar yüz binlerce vatandaşın geliri temmuzda yeniden hesaplanacak. Peki kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2 /6 Kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayılarına endeksli olduğu için Temmuz ayında yeniden güncelleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, Yeni yılla beraber Ocak 2025 zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu tutar, 2025 yılının ikinci yarısı için açıklanacak memur maaş katsayıları ile tekrar güncellenecektir. Kıdem tazminatı tavanı, çalışanın her bir hizmet yılı için alabileceği en yüksek brüt tazminat tutarını ifade eder.

3 /6 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK? 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 14 seviyesinde. Tahmini hesaplama tablosuna göre Haziran ayı verilerinin gelmesiyle birlikte yüzde 15'in üzerinde memur ve memur emeklisine maaş zammı yapılması ön görülüyor.

4 /6 Tahmini olarak yüzde 15 memur maaş zammı olduğunu düşünürsek kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 43 kuruştan 53 bin 653 lira 75 kuruşa yükselmiş olacak. Başka bir deyişle çalışılan her yıl için 7 bin lira civarında ekstra kıdem tazminatı elde edilmiş olacak.

5 /6 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 3 Temmuz tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, 2025 Temmuz-Aralık ayı kıdem tazminatı tavanı netlik kazanacak.