Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları 21 Ocak itibariyle başladı. Peki Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır? KOMEK kurslarında hangi bölümler var? İşte detaylar.
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), kişiselleştirilebilecek ve potansiyel olarak katkı sağlamak amacıyla sanat, sanat, yabancı dil, bilişim teknolojileri ve mesleki gelişim gibi geniş bir yelpazede kurslar sunmaktadır.
Her yaş grubuna hitap eden KOMEK, uzman eğitmenler eşliğinde, modern donanımlı sınıflarda eğitim fırsatları sunarak hem yeni beceriler kazandırmayı hem de iş değiştirme rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. KOMEK kursları sayesinde, hem hobi edinme hem de profesyonel kariyerlerine katkı sağlayacak nitelikler elde edebilirler. Peki Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır? KOMEK kayıt tarihlerine ilişkin detaylar.
KOMEK ONLİNE KAYDI NASIL YAPILIR?
KOMEK 2025 yeni dönem kayıtları, 21 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla başladı. Konya merkez ve ilçelerde 84 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 3 Şubat tarihine kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adreslerinden yapılabilecek. Başvuru sırasında, tercih edilen kurs merkezi ve eğitim programı seçilerek ilgili bilgiler doldurulmalıdır.
KOMEK YENİ DÖNEM KAYIT TARİHLERİ
KOMEK’in Konya genelindeki kurslarının yeni dönem kayıtlarının 21 Ocak Salı günü başlayacağını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya genelinde 84 KOMEK ve ASEM hizmet binamız, 35 spor merkezimiz ve 25 yüzme havuzuyla kursiyerlerimizin ihtiyaçlarına uygun eğitimler sunmaya devam ediyoruz.
KOMEK’e katılmak isteyen hemşehrilerimizi internet üzerinden kayıt yaptırmaya davet ediyorum." dedi.
KOMEK’TE HANGİ MESLEKLER VAR? KOMEK BRANŞLARI