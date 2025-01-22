Her yaş grubuna hitap eden KOMEK, uzman eğitmenler eşliğinde, modern donanımlı sınıflarda eğitim fırsatları sunarak hem yeni beceriler kazandırmayı hem de iş değiştirme rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. KOMEK kursları sayesinde, hem hobi edinme hem de profesyonel kariyerlerine katkı sağlayacak nitelikler elde edebilirler. Peki Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır? KOMEK kayıt tarihlerine ilişkin detaylar.