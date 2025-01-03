1615 kontenjanın tamamı doldu





ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre, 303 bin 918 aday tercih yaptı.

Lisansta toplamda 111 bin 779 adaydan 1010'u yerleşti. Ön lisansta ise 108 bin 376 aday tercih yaptı, 498 kontenjanın tamamı doldu. Ortaöğretimde ise 83 bin 763 aday tercihte bulundu ve 107'si yerleşti.

Verilere göre, toplam ayrılan 1615 kontenjanın tamamı doldu.







