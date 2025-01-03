KPSS tercih sonuçlarını ile ilgili son dakika açıklaması, ÖSYM Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının açıklandığını ve merkezi atama sonuçlarının kişisel bilgiler aracılığıyla sorgulanabileceğini duyurdu. İşte, KPSS 2024/2 tercih sonuçları ekranı ve KPSS tercihleri ile ilgili merak edilen ayrıntılar...
26 Aralık'ta sona eren KPSS merkezi atama tercih işlemlerinin ardından gözler KPSS 2024/2 tercih sonuçlarına çevrilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri tamamlandı. İşte KPSS 2024/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı.
KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
1615 kontenjanın tamamı doldu
ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre, 303 bin 918 aday tercih yaptı.
Lisansta toplamda 111 bin 779 adaydan 1010'u yerleşti. Ön lisansta ise 108 bin 376 aday tercih yaptı, 498 kontenjanın tamamı doldu. Ortaöğretimde ise 83 bin 763 aday tercihte bulundu ve 107'si yerleşti.
Verilere göre, toplam ayrılan 1615 kontenjanın tamamı doldu.