KPSS şartı aranmadan 4 bin 939 personel alacak! İşte alım şartları ve tarihi...

8 bakanlık ve kurum tarafından yayımlanan ilanlara göre, toplamda 4.939 memur, personel, işçi ve asker alımı gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS puanı ile ya da KPSS şartı aranmaksızın bu ilanlara başvuru yapabilecek. İşte ilanlar için başvuru şartları ve tarihleri...

1 /9 İşte alım yapacak kurumların detaylı listesi...

2 /9 8 BAKANLIK VE KURUM 4 BİN 939 PERSONEL ALACAK Alım Yapacak Kurum: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS Şartı: KPSS 60 puan veya KPSS siz Alım Yapılacak Kontenjanlar: 3 Elektrik Zabiti, 26 Gemici, 35 Yağcı, 4 Tekniker, 24 Veri Giriş Operatörü, 9 Büro Personeli (Memur) 15 İkinci Kaptan, 10 İkinci Mühendis, 6 Deniz Trafik Operatörü (Türk Boğazları), 10 Kılavuz Kaptan, 10 Büro Personeli (Memur) Eğitim Seviyesi: Lise, Ön Lisans ve Lisans Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3 /9 Alım Yapacak Kurum: MSB Kuvvet Komutanlıkları KPSS Şartı: Yok Alım Yapılacak Kontenjanlar: 4573 Uzman Erbaş Eğitim Seviyesi: Lise, Ön Lisans ve Lisans Başvuru Tarihleri: 18 Kasım - 7 Aralık 2024 tarihleri arasında olacaktır.

4 /9 Alım Yapacak Kurum: Hazine ve Maliye Bakanlığı KPSS Şartı: Var Alım Yapılacak Kontenjanlar: 75 vergi müfettiş yardımcısı Eğitim Seviyesi: Lisans Başvuru Tarihleri: 9 - 17 Aralık 2024 tarihleri arasında olacaktır.

5 /9 Alım Yapacak Kurum: TÜRASAŞ ( Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. ) KPSS Şartı: Yok Alım Yapılacak Kontenjanlar: 8 Kaynakçı, 2 Metal Teknolojisi Teknisyeni, 14 Motor Teknisyeni, 10 Elektrikçi (Genel), 18 NC/CNC Tezgah Operatörü, 18 Mekaniker-Vagon, 30 Mekaniker-Lokomotif, 20 Mekaniker-Vagon, Eğitim Seviyesi: Lise veya Dengi okul Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurabilirisniz.

6 /9 Alım Yapacak Kurum: Et ve Süt Kurumu KPSS Şartı: Yok Alım Yapılacak Kontenjanlar: 2 Kişi Şoför Yük Taşım, 2 Kişi Kasap Eğitim Seviyesi: İlköğretim Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurabilirsiniz.

7 /9 Alım Yapacak Kurum: Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS Şartı: KPSS 1 Puan İle Alım Yapılacak Kontenjanlar: 1 Greyder Operatörü, 1 Ekskavatör(Kazıma ve Yükleme) Operatörü, 1 Silindir Operatörü, 1 Büro İşçisi, 29 Beden İşçisi (Genel), Eğitim Seviyesi: İlköğretim Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurabilirsiniz.

8 /9 Alım Yapacak Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS Şartı: Yok Alım Yapılacak Kontenjanlar: 1 Kamyon Şoförü Eğitim Seviyesi: İlköğretim Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 202 tarihleri arasında yapılacaktır.