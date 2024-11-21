KPSS şartı aranmadan 4 bin 939 personel alacak! İşte alım şartları ve tarihi...

8 bakanlık ve kurum tarafından yayımlanan ilanlara göre, toplamda 4.939 memur, personel, işçi ve asker alımı gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS puanı ile ya da KPSS şartı aranmaksızın bu ilanlara başvuru yapabilecek. İşte ilanlar için başvuru şartları ve tarihleri...
İşte alım yapacak kurumların detaylı listesi...
8 BAKANLIK VE KURUM 4 BİN 939 PERSONEL ALACAK
Alım Yapacak Kurum: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
KPSS Şartı: KPSS 60 puan veya KPSS siz
Alım Yapılacak Kontenjanlar: 3 Elektrik Zabiti, 26 Gemici, 35 Yağcı, 4 Tekniker, 24 Veri Giriş Operatörü, 9 Büro Personeli (Memur) 15 İkinci Kaptan, 10 İkinci Mühendis, 6 Deniz Trafik Operatörü (Türk Boğazları), 10 Kılavuz Kaptan, 10 Büro Personeli (Memur)
Eğitim Seviyesi: Lise, Ön Lisans ve Lisans
Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024
Alım Yapacak Kurum: MSB Kuvvet Komutanlıkları
KPSS Şartı: Yok
Alım Yapılacak Kontenjanlar: 4573 Uzman Erbaş
Eğitim Seviyesi: Lise, Ön Lisans ve Lisans
Başvuru Tarihleri: 18 Kasım - 7 Aralık 2024 tarihleri arasında olacaktır.
Alım Yapacak Kurum: Hazine ve Maliye Bakanlığı
KPSS Şartı: Var
Alım Yapılacak Kontenjanlar: 75 vergi müfettiş yardımcısı
Eğitim Seviyesi: Lisans
Başvuru Tarihleri: 9 - 17 Aralık 2024 tarihleri arasında olacaktır.
Alım Yapacak Kurum: TÜRASAŞ ( Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. )
KPSS Şartı: Yok
Alım Yapılacak Kontenjanlar: 8 Kaynakçı, 2 Metal Teknolojisi Teknisyeni, 14 Motor Teknisyeni, 10 Elektrikçi (Genel), 18 NC/CNC Tezgah Operatörü, 18 Mekaniker-Vagon, 30 Mekaniker-Lokomotif, 20 Mekaniker-Vagon,
Eğitim Seviyesi: Lise veya Dengi okul
Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurabilirisniz.
Alım Yapacak Kurum: Et ve Süt Kurumu
KPSS Şartı: Yok
Alım Yapılacak Kontenjanlar: 2 Kişi Şoför Yük Taşım, 2 Kişi Kasap
Eğitim Seviyesi: İlköğretim
Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurabilirsiniz.
Alım Yapacak Kurum: Karayolları Genel Müdürlüğü
KPSS Şartı: KPSS 1 Puan İle
Alım Yapılacak Kontenjanlar: 1 Greyder Operatörü, 1 Ekskavatör(Kazıma ve Yükleme) Operatörü, 1 Silindir Operatörü, 1 Büro İşçisi, 29 Beden İşçisi (Genel),
Eğitim Seviyesi: İlköğretim
Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurabilirsiniz.
Alım Yapacak Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı
KPSS Şartı: Yok
Alım Yapılacak Kontenjanlar: 1 Kamyon Şoförü
Eğitim Seviyesi: İlköğretim
Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 202 tarihleri arasında yapılacaktır.
Alım Yapacak Kurum: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
KPSS Şartı: Var
Alım Yapılacak Kontenjanlar: 1 Büro Memuru
Eğitim Seviyesi: Ön Lisans
Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024
İş İlanı No: 00008658027