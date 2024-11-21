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KPSS şartı aranmadan 4 bin 939 personel alacak! İşte alım şartları ve tarihi...

KPSS şartı aranmadan 4 bin 939 personel alacak! İşte alım şartları ve tarihi...

10:2721/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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8 bakanlık ve kurum tarafından yayımlanan ilanlara göre, toplamda 4.939 memur, personel, işçi ve asker alımı gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS puanı ile ya da KPSS şartı aranmaksızın bu ilanlara başvuru yapabilecek. İşte ilanlar için başvuru şartları ve tarihleri...

İşte alım yapacak kurumların detaylı listesi...

8 BAKANLIK VE KURUM 4 BİN 939 PERSONEL ALACAK

Alım Yapacak Kurum: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

KPSS Şartı: KPSS 60 puan veya KPSS siz

Alım Yapılacak Kontenjanlar: 3 Elektrik Zabiti, 26 Gemici, 35 Yağcı, 4 Tekniker, 24 Veri Giriş Operatörü, 9 Büro Personeli (Memur) 15 İkinci Kaptan, 10 İkinci Mühendis, 6 Deniz Trafik Operatörü (Türk Boğazları), 10 Kılavuz Kaptan, 10 Büro Personeli (Memur)

Eğitim Seviyesi: Lise, Ön Lisans ve Lisans

Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Alım Yapacak Kurum: MSB Kuvvet Komutanlıkları

KPSS Şartı: Yok

Alım Yapılacak Kontenjanlar: 4573 Uzman Erbaş

Eğitim Seviyesi: Lise, Ön Lisans ve Lisans

Başvuru Tarihleri: 18 Kasım - 7 Aralık 2024 tarihleri arasında olacaktır.

Alım Yapacak Kurum: Hazine ve Maliye Bakanlığı

KPSS Şartı: Var

Alım Yapılacak Kontenjanlar: 75 vergi müfettiş yardımcısı

Eğitim Seviyesi: Lisans

Başvuru Tarihleri: 9 - 17 Aralık 2024 tarihleri arasında olacaktır.

Alım Yapacak Kurum: TÜRASAŞ ( Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. )

KPSS Şartı: Yok

Alım Yapılacak Kontenjanlar: 8 Kaynakçı, 2 Metal Teknolojisi Teknisyeni, 14 Motor Teknisyeni, 10 Elektrikçi (Genel), 18 NC/CNC Tezgah Operatörü, 18 Mekaniker-Vagon, 30 Mekaniker-Lokomotif, 20 Mekaniker-Vagon,

Eğitim Seviyesi: Lise veya Dengi okul

Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurabilirisniz.

Alım Yapacak Kurum: Et ve Süt Kurumu

KPSS Şartı: Yok

Alım Yapılacak Kontenjanlar: 2 Kişi Şoför Yük Taşım, 2 Kişi Kasap

Eğitim Seviyesi: İlköğretim

Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurabilirsiniz.

Alım Yapacak Kurum: Karayolları Genel Müdürlüğü

KPSS Şartı: KPSS 1 Puan İle

Alım Yapılacak Kontenjanlar: 1 Greyder Operatörü, 1 Ekskavatör(Kazıma ve Yükleme) Operatörü, 1 Silindir Operatörü, 1 Büro İşçisi, 29 Beden İşçisi (Genel),

Eğitim Seviyesi: İlköğretim

Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvurabilirsiniz.

Alım Yapacak Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı

KPSS Şartı: Yok

Alım Yapılacak Kontenjanlar: 1 Kamyon Şoförü

Eğitim Seviyesi: İlköğretim

Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 202 tarihleri arasında yapılacaktır.

Alım Yapacak Kurum: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

KPSS Şartı: Var

Alım Yapılacak Kontenjanlar: 1 Büro Memuru

Eğitim Seviyesi: Ön Lisans

Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024

İş İlanı No: 00008658027

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