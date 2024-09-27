TCMB faiz oranlarını güncelledi





Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da uygulanacak azami faiz oranlarıyla ilgili bir düzenleme yaptı. Buna göre kredi kartı borçlarına uygulanacak faiz oranları, dönem borcuna göre farklılık gösterecek. 25 bin TL’nin altında borcu olanlar için faiz oranı referans orana 39 baz puan olacak. Ayrıca 25 bin ile 150 bin TL arasındaki borçlar için 114 baz puan, 150 bin TL’nin üzerindeki borçlar için ise 164 baz puan eklenecek.





Bu düzenlemeler 1 Kasım 2024’te yürürlüğe girecek.











