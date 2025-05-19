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KURBANLIK FİYATLARI NETLEŞTİ: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il kurbanlık fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI NETLEŞTİ: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il kurbanlık fiyatları...

12:5019/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarını merakla araştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban pazarlarında hareketlilik erken başladı. Üreticiler fiyatların, yem ve bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle geçen yıla oranla ciddi şekilde yükseldiğini belirtirken, alıcılar bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girdi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) ve sektör temsilcileri, 2025 yılı için canlı kilogram fiyatlarını ve il bazında tahmini kurbanlık fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi piyasadaki son durum…

2025 Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Yem, bakım, nakliye ve genel hayvancılık giderlerinin etkisiyle bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla ciddi artışlar yaşanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatları Türkiye genelinde netleşmeye başladı.

2025 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2025 yılında kurbanlık fiyatları, hem yem maliyetleri hem de genel enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ortalama rakamlar şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılıyordu.

Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 10-25 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 90-250 bin TL arasında olması bekleniyor.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ CANLI KİLO FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Çelik, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan varlığı ve satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, vatandaşların kurbanlık için genellikle küçükbaşa yöneldiğine işaret ederek, "Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış öngörüyoruz. Bu artışta, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekliğini en önemli etken olarak söyleyebiliriz. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız kurbanlıkları 11 ile 18 bin lira arasında alabilecektir. Büyükbaş hayvanda ise bu fiyatlar 100 bin liradan 160 bin liraya kadar çıkabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

2025 KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlediğini açıkladı.

İL İL KURBANLIK FİYATLARI 2025

Tahmini kurbanlık fiyatları Ziraat Odaları Birliği'ne göre şu şekilde;

İstanbul

Büyükbaş: 90.000-250.000 TL

Küçükbaş:10.000-25.000 TL

Ankara

Büyükbaş: 90.000-250.000 TL

Küçükbaş:8.000-20.000 TL

İzmir

Büyükbaş: 80.000-250.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000TL

Bursa

Büyükbaş: 80.000-220.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Adana

Büyükbaş: 80.000-150.000 TL

Küçükbaş: 9.000-18.000 TL

Antalya

Büyükbaş: 75.000-180.000 TL

Küçükbaş: 12.000-22.000 TL

Konya

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş: 8.000-17.000 TL

Gaziantep

Büyükbaş: 75.000-170.000 TL

Küçükbaş: 10.000-20.000 TL

Şanlıurfa

Büyükbaş: 100.000-160.000 TL

Küçükbaş: 10.000-17.000 TL

İzmit

Büyükbaş: 120.000-250.000 TL

Küçükbaş: 15.000-25.000 TL

Diyarbakır

Büyükbaş: 100.000-180.000 TL

Küçükbaş:10.000-15.000 TL

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