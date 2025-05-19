KURBANLIK FİYATLARI NETLEŞTİ: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il kurbanlık fiyatları...

2025 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2025 yılında kurbanlık fiyatları, hem yem maliyetleri hem de genel enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ortalama rakamlar şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılıyordu.

Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 10-25 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 90-250 bin TL arasında olması bekleniyor.