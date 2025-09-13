KYK BURS BAŞVURU TARİHİ SON AÇIKLAMALAR: KYK burs/öğrenim kredisi başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KYK BURSU KİMLER ALABİLİR?

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun olması halinde burs/kredi alabilmektedir.

Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?

Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?

- Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

-Gazinin kendisi veya bekar çocukları

- Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

- Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

- Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

- Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler