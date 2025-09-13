KYK BURS BAŞVURU TARİHİ SON AÇIKLAMALAR: KYK burs/öğrenim kredisi başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Üniversite hayatına yeni adım atacak veya eğitimine devam eden öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurularını merak ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvuruların başlayacağı tarihler ve başvuru şartları araştırılıyor. KYK bursundan veya öğrenim kredisinden yararlanmak isteyen öğrenciler, sürecin nasıl işleyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak, kimler başvuruda bulunabilecek?
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru işlemleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları Ekim ayında alınmıştı. Konuya ilişkin yeni tarihlerin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet sistemi üzerinden alınıyor.
KYK BURSU KİMLER ALABİLİR?
İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?
Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun olması halinde burs/kredi alabilmektedir.
Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?
Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?
- Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
-Gazinin kendisi veya bekar çocukları
- Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
- Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
- Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
- Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler