KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ SON AÇIKLAMA: KYK EK YURT Başvuru Tarihleri 2025-2026 Açıklandı Mı, Başvuru Tarihi Ne Zaman?

KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte asil ve yedek listeler netleşti. Ancak devlet yurtlarında kalmak isteyen binlerce öğrenci için süreç devam ediyor. Gözler şimdi boş kontenjanlar üzerinden yapılacak KYK ek yurt başvurularına çevrildi. Öğrenciler, “KYK ek yurt başvuruları yapılacak mı, başvurular ne zaman başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 KYK ek yurt başvuru takvimi hakkında merak edilenler...
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanan yurt sonuçlarının ardından asil ve yedek öğrenciler belli oldu. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan adaylar için ek yerleştirme süreci gündeme geldi. Boş kontenjanların değerlendirilmesiyle yapılacak ek yurt başvuruları, üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2025 KYK ek yurt başvuruları için tarihler açıklandı mı?
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen süreçte 2025 KYK ek yurt başvuruları bekleniyor. Asil yurt kayıtlarının ardından kayıt yaptıramayan öğrencilerin yerine yedekler değerlendirilecek. Daha sonra boş kalan kontenjanlar KYK ek yurt başvurusu ile değerlendirmeye alınacak. Tarihler netleşmezken geçtiğimiz yıl ek başvuruların ekim ayı içerisinde alındığı biliniyor.
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Geçtiğimiz gün KYK yurt yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı.
Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurtlarda barınabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.
Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 13 Eylül Cumartesi günü saat 23.00'e kadar süresi bulunuyor.