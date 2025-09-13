Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ SON AÇIKLAMA: KYK EK YURT Başvuru Tarihleri 2025-2026 Açıklandı Mı, Başvuru Tarihi Ne Zaman?

KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ SON AÇIKLAMA: KYK EK YURT Başvuru Tarihleri 2025-2026 Açıklandı Mı, Başvuru Tarihi Ne Zaman?

09:5913/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte asil ve yedek listeler netleşti. Ancak devlet yurtlarında kalmak isteyen binlerce öğrenci için süreç devam ediyor. Gözler şimdi boş kontenjanlar üzerinden yapılacak KYK ek yurt başvurularına çevrildi. Öğrenciler, “KYK ek yurt başvuruları yapılacak mı, başvurular ne zaman başlayacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 KYK ek yurt başvuru takvimi hakkında merak edilenler...

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanan yurt sonuçlarının ardından asil ve yedek öğrenciler belli oldu. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan adaylar için ek yerleştirme süreci gündeme geldi. Boş kontenjanların değerlendirilmesiyle yapılacak ek yurt başvuruları, üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2025 KYK ek yurt başvuruları için tarihler açıklandı mı?

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yürütülen süreçte 2025 KYK ek yurt başvuruları bekleniyor. Asil yurt kayıtlarının ardından kayıt yaptıramayan öğrencilerin yerine yedekler değerlendirilecek. Daha sonra boş kalan kontenjanlar KYK ek yurt başvurusu ile değerlendirmeye alınacak. Tarihler netleşmezken geçtiğimiz yıl ek başvuruların ekim ayı içerisinde alındığı biliniyor.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz gün KYK yurt yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. 

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurtlarda barınabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri, ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanmasından oluşuyor.

Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 13 Eylül Cumartesi günü saat 23.00'e kadar süresi bulunuyor.

#KYK
#Kyk Ek Yurt
#Kyk Ek Yurt Başvurusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?