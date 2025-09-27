KYK EK YURT BAŞVURULARI GSB AÇIKLAMALAR: KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için KYK ek yurt başvurularını almaya hazırlanıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden, öğrencilerin öğrenim bilgilerine göre yapılması bekleniyor. Peki, 2025 KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
Üniversitelerde ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK ek yurt başvurularına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyurusuyla birlikte öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 KYK ek yurt başvuruları için tarih belli oldu mu?
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvurularının Ekim ayında başlaması bekleniyor.
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.
KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?
Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.