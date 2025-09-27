Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KYK EK YURT BAŞVURULARI GSB AÇIKLAMALAR: KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?

KYK EK YURT BAŞVURULARI GSB AÇIKLAMALAR: KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?

11:1227/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için KYK ek yurt başvurularını almaya hazırlanıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden, öğrencilerin öğrenim bilgilerine göre yapılması bekleniyor. Peki, 2025 KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

Üniversitelerde ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK ek yurt başvurularına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyurusuyla birlikte öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2025 KYK ek yurt başvuruları için tarih belli oldu mu?

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvurularının Ekim ayında başlaması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

Başvuru süresince özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.

#kyk
#Kyk Ek Yurt
#Kyk Ek Yurt Başvurusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...