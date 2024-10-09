KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre başvurular, 13 Ekim'e kadar devam edecek. Adaylar, bir yandan başvurularını gerçekleştirirken bir yandan da ''KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL?'' sorusun yanıt arıyor. Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri farklı tutarlarda destek alıyor. Peki, 2024-2025 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…
KYK burs ücreti araştırması başvuruların başlamasıyla gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son dakika açıklamasıyla GSB burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bu kapsamda 2025 KYK bursunun ne kadar olacağını merak konusu oldu. Peki, KYK bursu ne kadar? 2025 yılında KYK bursu ve kredisine zam yapılacak mı? İşte, detaylar...
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
2024-2025 dönemi KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ise KYK bursu lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödendi.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
KYK burs ve kredi başvuruları başladı.
8 Ekim Salı günü başlayan KYK burs ve kredi başvuru işlemleri, 13 Ekim’de sona erecek.
Öğrenciler, başvurularını 13 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.
KYK BURSU VE ÖĞRENİM KREDİSİ FARKI NEDİR?
KYK bursu öğrenciye üniversitede eğitim gördüğü süre boyunca her ay verilen geri ödemesiz eğitim desteğidir. Öğrenim kredisi ise öğrenciye aynı şekilde üniversitede eğitim hayatı devam ederken 4 yıl boyunca verilir ancak üniversite bittikten sonra geri ödemesi vardır. Yani kısaca burslar geri ödemesiz, krediler ise geri ödemeli oluyor.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ ZAMLANACAK MI?
Yeni dönemin KYK burs ve kredi ücretlerinin 2025 yılının başında zamlanması bekleniyor. Zamlı yeni KYK burs ödemelerinin 2025 Ocak ayından itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz. yer vereceğiz.
HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?
Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.
İLK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
HANGİ DURUMLARDA BURS KREDİYE DÖNÜŞÜR?
Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanmaktadır. Yükseköğrenimini yurt dışında yapmakta olup (YÖKSİS'te öğrenim bilgisi bulunmayan) burs alan öğrencilerin başarı durumları ise Konsolosluklar ya da Eğitim Ataşeliklerince teyit edilmektedir.
Hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları; diğer sınıflarda okuyan öğrencilerin ise 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri not ortalaması ile bir üst sınıfa geçmeleri halinde bu öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu krediye dönüştürülmektedir.