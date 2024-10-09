HANGİ DURUMLARDA BURS KREDİYE DÖNÜŞÜR?





Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden sorgulanmaktadır. Yükseköğrenimini yurt dışında yapmakta olup (YÖKSİS'te öğrenim bilgisi bulunmayan) burs alan öğrencilerin başarı durumları ise Konsolosluklar ya da Eğitim Ataşeliklerince teyit edilmektedir.

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları; diğer sınıflarda okuyan öğrencilerin ise 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri not ortalaması ile bir üst sınıfa geçmeleri halinde bu öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu krediye dönüştürülmektedir.



