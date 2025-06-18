LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025 sorusu, söz konusu sınavın ardından öğrenci ve velilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sınavı, 15 Haziran 2025 tarihinde tamamlandı. MEB tarafından 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi LGS 15 Haziran tarihinde uygulandı. Sınavın soruları ve cevap anahtarları sınavın ardından erişime açıldı. Peki, LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 MEB LGS sonuç tarihi ve sorgulama ekranı
2025 LGS sınav maratonu sona erdi. Sınavın ardından, binlerce öğrenci ve veli gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. MEB tarafından belirlenen takvime göre sonuçlar resmi sistem üzerinden duyurulacak. Adaylar, LGS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. İşte LGS 2025 sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB sınav takvimine göre merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, aynı gün yayımlanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
LGS soruları ve cevap anahtarı sınavın sona ermesinin ardından yayımlandı. Sınav sorularını aşağıdaki linklerden görüntüleyebilirsiniz.
LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden açıklanacak.
LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.