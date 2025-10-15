Liseler 2 yıla mı düşüyor, zorunlu eğitim süresi azalıyor mu? Son dakika açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’de 2012’den bu yana uygulanan 4+4+4 eğitim sisteminde kapsamlı bir değişikliğin gündemde olduğunu açıkladı. 12 yıllık zorunlu eğitimi kapsayan mevcut modelin yeniden düzenlenmesi için hazırlanan raporun tamamlandığını belirten Tekin, “Farklı alternatiflerimiz hazır, karar verilirse yeni eğitim takvimi buna göre düzenlenecek” dedi. Bu açıklama, liselerde 4 yıllık zorunlu eğitimin 2 yıl zorunlu + 2 yıl isteğe bağlı (2+2 modeli) ya da 3 yıl zorunlu + 1 yıl isteğe bağlı (3+1 modeli) şeklinde kısaltılması ihtimalini güçlendirdi. Gözler, raporun sunulacağı Kabine Toplantısı’ndan çıkacak kararlara çevrildi.
Zorunlu eğitimde “Revizyon” hazırlığı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde yaptığı açıklamalarda Türkiye’de 2012 yılından bu yana uygulanan 4+4+4 sisteminde köklü bir revizyon hazırlığı yürütüldüğünü duyurdu.
12 yıllık zorunlu eğitimi kapsayan mevcut modelin, özellikle lise kademesinde yeniden ele alınacağını belirten Tekin, “Kamuoyunda ve akademik çevrelerde bu sürenin kısaltılması yönünde güçlü bir talep var” dedi.
Bakan Tekin: “Raporumuz hazır, kabineye sunulacak”
Yusuf Tekin, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında, revizyon raporunun tamamlandığını ve ilk Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını
ifade etti.
Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Eğer siyasi anlamda bu konuda karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. Bu yıl içerisinde karar verilirse, önümüzdeki eğitim takvimi buna göre dizayn edilecek demektir. Ancak bunun yasalaşma boyutu da bulunuyor.”
Bu açıklama, zorunlu eğitim süresinde ciddi bir değişikliğin yakın dönemde gündeme alınabileceğini gösteriyor.
4+4+4 sistemi yerine 2+2 veya 3+1 modeli mi geliyor?
Eğitim sisteminde yapılacak değişikliğin en çok tartışılan boyutu, lise eğitiminin süresi.
Mevcut durumda 4 yıl süren lise eğitiminin, iki farklı modelle yeniden düzenlenmesi masada:
2+2 modeli: 2 yıl zorunlu + 2 yıl isteğe bağlı
3+1 modeli: 3 yıl zorunlu + 1 yıl isteğe bağlı
Bu modeller, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yönlendirilmesini, erken mesleki yönelimlerin desteklenmesini ve esnek bir lise yapısının oluşturulmasını amaçlıyor.
Dünya trendleri de etkili oldu
Bakan Tekin, dünya genelinde eğitim süresinin kısaldığına dikkat çekerek, Türkiye’nin de bu trende uyum sağlaması gerektiğini vurguladı:
“Eğitim sistemlerinde artık daha esnek, modüler yapılar öne çıkıyor. Biz de toplumsal ihtiyaçlarımıza göre bir revizyon hazırladık.”
Bu açıklama, Türkiye’nin OECD ülkelerindeki benzer eğitim sistemlerinden ilham aldığı yorumlarını da beraberinde getirdi.
Değişiklik ne zaman yürürlüğe girebilir?
Uzmanlara göre, liselerin süresini veya zorunlu eğitimin toplam yılını değiştirmek için kanuni düzenleme gerekiyor.
Dolayısıyla Kabine onayı sonrasında, teklifin Meclis’te yasalaşması gerekecek.
Yani, karar alınsa bile uygulama en erken 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlayabilir.
Olası değişikliğin öğrencilere etkisi
Zorunlu lise süresinin kısaltılması durumunda:
Üniversiteye geçiş yaşı düşebilir,
Mesleki eğitim ve çıraklık okulları güçlenebilir,
Açık lise ve uzaktan eğitim seçenekleri daha fazla öne çıkabilir.