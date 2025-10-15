Liseler 2 yıla mı düşüyor, zorunlu eğitim süresi azalıyor mu? Son dakika açıklamalar





Bakan Tekin: “Raporumuz hazır, kabineye sunulacak”

Yusuf Tekin, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında, revizyon raporunun tamamlandığını ve ilk Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını

ifade etti.





Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Eğer siyasi anlamda bu konuda karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. Bu yıl içerisinde karar verilirse, önümüzdeki eğitim takvimi buna göre dizayn edilecek demektir. Ancak bunun yasalaşma boyutu da bulunuyor.”





Bu açıklama, zorunlu eğitim süresinde ciddi bir değişikliğin yakın dönemde gündeme alınabileceğini gösteriyor.