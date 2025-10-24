Yeni Şafak
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2025: SGK Malulen erken emeklilikten hangi şartlarda yararlanılır?

13:0424/10/2025, Cuma
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik şartlarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Çalışma gücünün en az %60’ını kaybeden ve sağlık kurulu raporu ile bu durumu belgeleyen sigortalılar, belirli prim gününü tamamlamaları halinde malulen emekli olabiliyor. SGK verilerine göre, en çok onay verilen malulen emeklilik başvuruları kanser, ruh sağlığı bozuklukları ve sinir sistemi hastalıkları nedeniyle yapıldı. Özellikle MS, epilepsi, parkinson, şizofreni ve ağır kalp hastalıkları gibi sağlık sorunları yaşayanlar, malulen emeklilik için başvuruda bulunabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik şartlarını karşılayan hastalıklar listesini güncelledi. Buna göre, kanser, nörolojik rahatsızlıklar ve psikiyatrik hastalıklar nedeniyle çalışma gücünü en az %60 oranında kaybeden sigortalılar, yaş şartı aranmadan emekli olabilecek. 2024 yılı verilerine göre, malulen emekli edilenler arasında en yüksek oranı onkoloji hastaları oluşturdu. Özellikle MS, epilepsi, parkinson, şizofreni, ağır depresyon ve ileri kalp hastalıkları gibi sağlık sorunları, malulen emeklilik başvurularında öne çıkıyor.

SGK MALULEN EMEKLİLİK DETAYLARINI DUYURDU

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), malulen emeklilik şartlarına ilişkin güncellenmiş listeyi duyurdu. Sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybeden vatandaşlar, yaş şartına takılmadan emekli olabilecek.

MALULEN EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

SGK mevzuatına göre, malulen emekli olabilmek için çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmak gerekiyor. Ayrıca en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1.800 gün prim ödeme şartı aranıyor. Ancak, başka birinin bakımına muhtaç olanlar için sigortalılık süresi şartı kaldırılıyor.

Malulen emekliliğe hak kazandıran diğer hastalıklar ise şunlar:

Psikiyatrik hastalıklar

Nörolojik rahatsızlıklar

Üriner sistem hastalıkları

Göz hastalıkları

Kardiyolojik hastalıklar

Gastroenterolojik rahatsızlıklar

Solunum yolu hastalıkları

MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Malulen emeklilik başvuruları, sigortalıların bağlı bulunduğu SGK müdürlüklerine gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde, hastalığın tespitine yönelik sağlık kurulu raporu talep ediliyor.

SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerden temin edilen bu raporlar, inceleme sonrası uygun görülen bireylere malulen emeklilik hakkı tanıyor. Başvuru süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, SGK müdürlüklerine başvurabilir veya e-Devlet platformu üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

