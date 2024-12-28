Memur maaş zammına ilişkin heyecanla beklenen detaylar netleşmeye başlıyor. 3 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı, 2025 yılı memur maaşı artışında belirleyici olacak. Son olarak Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’yle birlikte memur zammı tahminleri güçlendi. Ocak ayıyla birlikte zamlı maaşlarını alacak öğretmen, doktor, hemşire ve polis gibi meslek gruplarının en düşük maaş tutarları da bu artışla güncellenecek. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak ve yeni zamlı maaşlar nasıl şekillenecek? İşte, 2025 yılı için memur maaşı hesaplama tablosuna dair son gelişmeler...

1 /12 Memur maaş zammında sona yaklaşılıyor. Şimdiye kadar açıklanan verilere göre memurlar, yüzde 10.40 oranında zammı garantilemiş durumda. Ancak kesin oran, 3 Ocak’ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek. Ocak-temmuz 2025 döneminde geçerli olacak yeni memur maaşları, bu oranlarla birlikte şekillenecek. Peki, zam oranına bağlı olarak en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur zammına ilişkin son dakika gelişmeleri ve öne çıkan tahminler...

2 /12 ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi Aralık ayı enflasyon oranlarını da 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklayacak. Bu veri, memur maaşları ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını doğrudan etkileyecek.

3 /12 MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi %45,28'e yükseldi. Bu oran, enflasyon kaynaklı maaş düzenlemeleri için önemli bir referans oluşturuyor.

4 /12 MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI NETLEŞİYOR Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yıllık enflasyon %47,09 seviyesine geriledi. Bu gelişmeyle birlikte memur ve emekli maaşları için 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı: %14,57 Memur ve memur emeklileri için 5 aylık kümülatif zam oranı: %10,41 Son zam oranı, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek.

5 /12 SOSYAL YARDIMLARA ZAM YOLDA Memur maaşlarına yapılacak artış, birçok sosyal yardım ödemesini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, Engelli aylıkları, memur zammıyla doğru orantılı olarak yeniden düzenlenecek. Ayrıca kıdem tazminatı tavan tutarı da bu düzenlemelerle netleşecek.

6 /12 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE ENFLASYON FARKI 2024 yılı Temmuz ayında belirlenen en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL olarak uygulanıyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL seviyesinde. 5 aylık toplam enflasyon farkı: %14,57 Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4,16 7. Dönem Toplu Sözleşme Zammı: %6 Kümülatif 5 aylık zam oranı: %10,41

7 /12 2025 OCAK ZAMMI SONRASI MAAŞLAR Ocak 2025'te en düşük memur maaşının %12 zam alması durumunda, bu maaşın 43 bin 878 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük emekli memur maaşı: 19 bin 697 TL olacak. Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte nihai zam oranları ve yeni maaş tutarları kesinleşecek. 2024 Temmuz dönemi maaşlarına ve 5 aylık %10,40 oranındaki artışa göre yeni maaşlar şu şekilde olacaktır: Müsteşar maaşı, 2024 Temmuz'da 63.947,22 TL iken, %10,40 artış ile 70.597,73 TL olacak.

8 /12 Genel Müdür maaşı, 2024 Temmuz'da 56.597,38 TL iken, %10,40 artış ile 62.483,51 TL olacak. Lisans mezunu Şube Müdürü maaşı, 2024 Temmuz'da 26.372,20 TL iken, %10,40 artış ile 29.114,91 TL olacak. Lisans mezunu Memur maaşı, 2024 Temmuz'da 21.479,71 TL iken, %10,40 artış ile 23.713,60 TL olacak.

9 /12 Öğretmen maaşı, 2024 Temmuz'da 26.372,20 TL iken, %10,40 artış ile 29.114,91 TL olacak. Sınıf Kaymakam maaşı, 2024 Temmuz'da 37.165,47 TL iken, %10,40 artış ile 41.030,68 TL olacak. Başkomiser maaşı, 2024 Temmuz'da 27.046,63 TL iken, %10,40 artış ile 29.859,48 TL olacak. Polis Memuru maaşı, 2024 Temmuz'da 26.594,78 TL iken, %10,40 artış ile 29.360,64 TL olacak.

10 /12 Lisans mezunu Hemşire maaşı, 2024 Temmuz'da 26.372,20 TL iken, %10,40 artış ile 29.114,91 TL olacak. Mühendis maaşı, 2024 Temmuz'da 26.372,20 TL iken, %10,40 artış ile 29.114,91 TL olacak. Lise mezunu Teknisyen maaşı, 2024 Temmuz'da 18.933,32 TL iken, %10,40 artış ile 20.902,39 TL olacak.

11 /12 Pratisyen Hekim maaşı, 2024 Temmuz'da 46.131,31 TL iken, %10,40 artış ile 50.928,97 TL olacak. Profesör maaşı, 2024 Temmuz'da 50.482,90 TL iken, %10,40 artış ile 55.733,12 TL olacak.