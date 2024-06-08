"Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, 2024 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca çalışan memur, memur emeklisi ve diğer emekliler tarafından sorgulanıyor. Bayram öncesinde maaşların yatırılıp yatırılmayacağını merak eden memur ve emekliler, gözlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A - 4B - 4C maaşları bayram önce yatar mı?

1 / 8 "Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A - 4B - 4C maaşları bayram önce yatar mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı memur ve emekli maaşı ödemelerinin yatırılacağı tarih, bayram öncesinde yüz binlerce memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı'nda sevdiklerini ve misafirlerini ağırlayacak olan vatandaşlar, SSK-Bağ-kur maaş ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A - 4B - 4C maaşları bayram önce yatar mı?

2 / 8 MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

3 / 8 EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI? Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

4 / 8 Konuyla ilgili hükümet tarafından henüz bir açıklama yapılmadı fakat geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emekli maaşlarının ikramiye ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor.

5 / 8 GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırılmıştı.

6 / 8 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

7 / 8 Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.