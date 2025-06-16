Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2025'e ait piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren haziran ayı anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre katılımcıların yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentisi düştü. Buna göre memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkı da oluştu. Böylece, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi için yeni zam tablosu oluştu. İşte temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaş tablosu.
Temmuz ayında ara zam alacak milyonlarca vatandaş Haziran ayı enflasyonunu merak ediyor. Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre piyasanın enflasyon, faiz, dolar/TL ve büyüme beklentileri belli oldu.
Yıl sonu enflasyon beklentisi ne kadar?
Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşti.
Mayıs ayı enflsyonu ile beraber 5 aylık enflasyon farkı belli olmuştu. 5 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09 zam, memur ve memur emeklisi ise yüzde 14,01 zam alacağını öğrenmişti.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcılar Anketine göre ise Haziran ayı enflasyonu da öğrenildi. Böylece, kesin olmayan sonuçlara göre memur ve emekli için yeni zam tablosu da oluştu. Reel sektörden 69 katılımcının katıldığı ve büyük öneme sahip olan ankete göre memur ve emekli için zam oranları yeniden hesaplandı.
Haziran ayı enfasyonun da dahil edilmesi ile 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,95 oldu. Böylece SSK'lı ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16,95 oranında zam alırken; memur ve memur emeklisi toplu sözleşme ile beraber yüzde yüzde 15,84 oranında zam alacak.
Memur maaşı temmuz zammı ne kadar olacak?
İşte temmuz zamlı memur maaş tablosu
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 mevut maaş 66.358TL zamlı maaş 76.869 TL
Memur (Üni. Mezunu) 9/1 mevut maaş 45.555 TL zamlı maaş 52.771 TL
Uzman Öğretmen 1/4 mevut maaş 58.663 TL zamlı maaş 67.955 TL
Öğretmen 1/4 mevut maaş 52.935 TL zamlı maaş 61.320 TL
Başkomiser 1/3 mevut maaş 64.481 TL zamlı maaş 74.695 TL
Polis Memuru 8/1 mevut maaş 58.938 TL zamlı maaş 68.274 TL
Uzman Doktor 1/4 mevut maaş 109.154 TL zamlı maaş 126.444 TL
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 mevut maaş 53.465 TL zamlı maaş 61.934 TL
Mühendis 1/4 mevut maaş 67.691 TL zamlı maaş 78.413 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 mevut maaş 47.224TL zamlı maaş 54.704 TL
Profesör 1/4 mevut maaş 96.374 TL zamlı maaş 111.640 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 mevut maaş 63.877 TL zamlı maaş 73.995 TL
Vaiz 1/4 mevut maaş 55.332 TL zamlı maaş 64.097 TL
Avukat 1/4 mevut maaş 63.637 TL zamlı maaş 73.717 TL
Emekli memur maaş tablosu
Müsteşar 1/1 Mevcut Maaş 71.325 TL zamlı maaş 82.623 TL
Genel Müdür 1/1 Mevcut Maaş 63.129 TL zamlı maaş 73.129 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 24.773 TL zamlı maaş 28.697 TL
Memur (Lisans) 4/1 Mevcut Maaş 19.395 TL zamlı maaş 22.467 TL
Öğretmen 1/4 Mevcut Maaş 29.377 TL zamlı maaş 34.030 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 Mevcut Maaş 41.592 TL zamlı maaş 48.180 TL
Başkomiser 1/4 Mevcut Maaş 29.377 TL zamlı maaş 34.030 TL
Polis Memuru 1/4 Mevcut Maaş 29.377 TL zamlı maaş 34.030 TL
Hemşire (Lisans) 1/4 Mevcut Maaş 29.377 TL zamlı maaş 34.030 TL
Mühendis 1/4 Mevcut Maaş 29.415 TL zamlı maaş 34.073 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 Mevcut Maaş 21.119 TL zamlı maaş 24.634 TL
Pratisyen Hekim 1/4 Mevcut Maaş 43.418 TL zamlı maaş 50.587 TL
Profesör 1/4 Mevcut Maaş 51.444 TL zamlı maaş 59.593 TL
İmam Hatip Mevcut Maaş 29.634 TL zamlı maaş 34.328 TL
Avukat 1/4 Mevcut Maaş 29.634 TL zamlı maaş 34.328 TL
SSK ve Bağkur emli maaşı tablosu
Bağ-Kur (Esnaf) mevcut maaş 14.694 TL zamlı maaş 17.184,63 TL
Bağ-Kur (Tarım) mevcut maaş 11.678 TL zamlı maaş 13.657,42 TL
SSK (2000 öncesi) mevcut maaş 16.411 TL zamlı maaş 19.192,66 TL
SSK (2000 sonrası) mevcut maaş 10.173 TL zamlı maaş 11.897,32 TL