Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcılar Anketine göre ise Haziran ayı enflasyonu da öğrenildi. Böylece, kesin olmayan sonuçlara göre memur ve emekli için yeni zam tablosu da oluştu. Reel sektörden 69 katılımcının katıldığı ve büyük öneme sahip olan ankete göre memur ve emekli için zam oranları yeniden hesaplandı.