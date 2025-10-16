MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı ne zaman, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay politika faizinde 250 baz puanlık indirime giden Merkez Bankası’nın bu ayki kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

Son dakika: Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı piyasaların odağında. Geçtiğimis toplantıda faizi 250 baz puan düşüren TCMB'nin yeni adımı merakla bekleniyor. Ekonomistler, bu ayki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak kararın hem döviz kurları hem de kredi faizleri üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

MERKEZ BANKASI EKİM 2025 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe saat 14:00'te açıklanacak. EKİM 2025 MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ Merkez Bankası tarafından 23 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz indirimi beklentisi 250 baz puan seviyelerinden 150 baz puana düşürüldü. Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda artış göstermesi ve beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirim oranında değişikliğe gidebileceği ve pas geçme ihtimali olabileceğine yönelik söylemler de bulunuyor.