Gazze için ateşkes müzakereleri devam ederken rehinelerin serbest bırakılmasının kabul edilmesi ile Mervan Barguti ismi gündeme geldi. İsrail'in Hamas'ın elinde tuttuğu rehineleri salıvermesi karşılığında Filistinli mahkumları serbest bırakmasını kabul etmesi, hapisteki El Fetih hareketi lideri Mervan el Barguti'yi odak noktası haline getirdi. Mervan Barguti kimdir, kaç yaşında, nereli? Mervan Barguti'nin Filistin için önemi nedir? İşte Mervan Barguti'nin hayatına dair ayrıntılar.
Mervan Barguti, 6 Haziran 1959) seçilmiş bir yasa koyucu olarak görev yapmış ve İsrail tarafından hapse atılmasından önce iki devletli çözümün savunucusu olan bir Filistinli siyasi liderdir.
Mervan Barguti kimdir?
Barguti , Batı Şeria'daki Ramallah yakınlarındaki Kobar köyünde doğdu . Uzak kuzeni ve aynı zamanda Filistinli bir siyasi lider olan Mustafa Barguti gibi, o da geniş Barguti ailesine mensuptu.
Barguti , 15 yaşında Fatah'a katıldı ve Batı Şeria'daki Fatah Gençlik Hareketi'nin (Şabiba) kurucu ortaklarından biriydi. O yıl ilk kez İsrail tarafından hapse atıldı. 18 yaşında tekrar hapse atıldı. Barguti'nin işgal ettiği resmi pozisyon Batı Şeria'daki El Fetih Genel Sekreterliğiydi.
İsrail, Mervan Barguti, Ahmed Saadat, İbrahim Hamed ve Hasan Selame'nin serbest bırakılmasını kabul etti.