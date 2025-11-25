MESKİ su kesintisi, 25 Kasım 2025 Salı günü, Mersin'in Tarsus, Toroslar ve Bozyazı ilçelerinde altyapı yenileme ve şebeke arızası giderme çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde uygulanacak. Peki İşte MESKİ su kesintisi hangi mahallede olacak? 25 Kasım Mersin su kesintisi listesi.
Mersin'de içme suyu hatlarında yaşanan arızalar ya da planlı bakım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 25 Kasım tarihine ait güncel su kesintisi listesi, etkilenen bölgeler ve suyun geleceği saatleri sizler için derledik. Mersin'de bugün Toroslar, Tarsus ve Bozyazı'a su kesintileri yaşanacak. Peki MESKİ sular ne zaman gelecek? İşte Mersin planlı su yaşanacak mahalleler ve kesintisi bitiş saatleri.