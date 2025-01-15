İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Minibüs zammı ile takip edilen yeni ücret tarifesi Megakent sahiplerinin gündeminde. Minibüs indi bindi ücreti kaç TL? Minibüs durak başına ücret kaç TL? Kilometre başına minibüs tarifesi ve öğrenci minibüs ücreti ne kadar oldu? İşte güncel minibüs tarifesi...
İstanbul minibüs ücretleri zamlı tarife 2025 vatandaşlar tarafından yoğun bir şekild araştırılıyor. Bugün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım ücretlerine ilişkin zam teklifi kesinleşti. Ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Peki, minibüs indi bindi ücreti 2025 ne kadar oldu? İstanbul minibüs ücretleri zamlı tarife 2025
MİNİBÜS ÜCRETLERİ 2025 NE KADAR OLDU?
Yapılan yüzde 35'lik zam sonrası minibüs indi-bindi ücreti 18 TL'den, 25 TL'ye yükseldi.
İşte, diğer ücretler:
-Tam bilet 20 TL'den 27 TL'ye
-Öğrenci 9.76 TL'den 13,17 TL'YE
-Öğrenci abonman 282,5 TL'den 381,37 TL'ye
-Tam abonman bin 569 TL'den 2 bin 118,15 TL'ye yükseldi.