İstanbul minibüs ücretleri zamlı tarife 2025 vatandaşlar tarafından yoğun bir şekild araştırılıyor. Bugün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım ücretlerine ilişkin zam teklifi kesinleşti. Ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Peki, minibüs indi bindi ücreti 2025 ne kadar oldu? İstanbul minibüs ücretleri zamlı tarife 2025