Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, jeoloji bilimini ve bu alandaki uzmanları her zaman gündemin merkezine taşımış durumda. Bu isimlerden biri ise Prof. Dr. Naci Görür. Peki, son yıllarda özellikle Marmara Denizi ve İstanbul depremine yönelik uyarılarıyla sıkça gündeme gelen Görür kimdir, kaç yaşındadır ve hangi çalışmalarıyla öne çıkmaktadır?

1 /4 Prof. Dr. Naci Görür, 9 Eylül 1947 tarihinde Elazığ’da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 77 yaşında olan Görür, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1971 yılında yüksek mühendis unvanını aldıktan sonra akademik kariyerini sürdürdü ve doktora eğitimi için İngiltere’ye gitti. 1977 yılında Imperial College London’da doktorasını tamamladı.



2 /4 1978’de Türkiye’ye dönen Görür, İTÜ’de akademik hayatına devam etti. 1983 yılında doçent, 1989’da profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında İTÜ Maden Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttü.

3 /4 UZMANLIK ALANI NEDİR? Sedimantoloji ve deniz jeolojisi üzerine uzmanlaşan Prof. Dr. Naci Görür, özellikle Marmara Denizi'ndeki fay hatları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Marmara bölgesinde beklenen büyük depreme dair uyarıları ve bilimsel açıklamalarıyla halkı bilinçlendirme çabası, kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Görür’ün araştırmaları sadece akademik camiada değil, toplumda da farkındalık yaratması açısından büyük önem taşıyor.

