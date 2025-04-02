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Ev ve işyerleri için kira zammı hesaplaması başlıyor! 2025 Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Ev ve işyerleri için kira zammı hesaplaması başlıyor! 2025 Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Tuğba Güner
11:192/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kira sözleşmesini yenileyecek olan ev ve dükkan sahipleri ile kiracılar Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusuyla enflasyon rakamlarını araştırıyor. TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon verilerinin belirlenmesiyle birlikte Nisan ayı kira artış oranı da netlik kazanacak. Ev ve işyeri Nisan kira artışı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı kira artış oranı haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay enflasyon rakamları ve beraberinde kira zam oranları duyuruluyor. Konut kiralarında uygulanacak tavan zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre hesaplanıyor.

NİSAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mart ayı enflasyon verileri 3 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak. Nisan ayı kira artış oranı da 3 Nisan tarihinde netlik kazanacak.


MART AYI KİRA ZAMMI 2025 NE KADAR OLDU?

Mart ayı kira artış oranı henüz belli olud. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,27 olurken yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.



Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 53,83 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 53,83 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. 

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