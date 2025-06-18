Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) hazırladığı raporlarda ise nükleer silaha sahip 9 ülkenin, 2019-2022 döneminde nükleer silah geliştirmek için yaptığı yatırımlar yayımlandı.

Verilere göre, dünya genelinde nükleer silah yatırımları 2019'da 72,9 milyar, 2020'de 72,6 milyar, 2021'de 82,4 milyar, 2022'de 82,9 milyar doları buldu. 4 yılda yatırımların 10 milyar dolar artması dikkati çekti.

Nükleer silahlara en çok yatırım yapan ABD'yi sırasıyla Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, Hindistan, İsrail, Pakistan ve Kuzey Kore takip etti.

ABD, nükleer silahlara 2019'da 35,4 milyar dolar yatırım yaparken, 2020'de 37,4 milyar, 2021'de 44,2 milyar, 2022'de 43,7 milyar dolar harcadı.

Çin'in harcamaları 2019'da 10,4 milyar dolar olurken, bu 2020'de 10,1 milyar dolar, 2021 ve 2022'de 11,7 milyar dolara yükseldi.

Rusya, bu silahlar için 2019'da 8,5 milyar, 2020'de 8 milyar, 2021'de 8,6 milyar, 2022'de 9,6 milyar dolar harcama yaptı.

İngiltere’nin nükleer silahlar için 2019'da 8,9 milyar, 2020'de 6,2 milyar, 2021 ve 2022'de 6,8 milyar dolar harcadığı görülüyor.

Fransa, nükleer silahlar için 2019'da 4,8 milyar, 2020'de 5,7 milyar, 2021'de 5,9 milyar, 2022'de 5,6 milyar dolar yatırım yaptı.

Hindistan'ın bu silahlar için kasasından 2019'da 2,3 milyar dolar çıkarken, bu miktarın 2020'de 2,48 milyar, 2021'de 2,3 milyar, 2022'de 2,7 milyar dolar olduğu saptandı.

İsrail, nükleer silah geliştirme için 2019'da 1 milyar dolar, 2020'de 1,1 milyar dolar, 2021 ve 2022'de 1,2 milyar dolar harcama yaptı.

Pakistan'ın nükleer silah yatırımları 2019 ve 2020'de 1 milyar dolar olarak tespit edilirken, bu sayı 2021'de artış göstererek 1,1 milyar dolar oldu, 2022'de tekrar 1 milyar dolar seviyesine düştü.