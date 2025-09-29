Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), personel ihtiyacını karşılamak üzere yeni alım süreci başlattı. Kurum, 162 engelli işçi ile 100 eski hükümlü olmak üzere toplam 262 işçiyi istihdam edecek. Peki, OGM işçi alımı için başvurular hangi tarihlerde yapılacak, adaylardan hangi şartlar aranacak? İşte Orman Genel Müdürlüğü işçi alımına dair merak edilen tüm detaylar
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İşçi Alım Süreci ve Başvuru Tarihleri
OGM'nin 2025 yılı daimi işçi alımı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyuruldu ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek. Toplam 262 kontenjanın 162'si engelli, 100'ü eski hükümlü/TMY (Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar) statüsünde ayrıldı. Başvurular, 29 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak alınacak. Adaylar, İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) aracılığıyla ilan edilen işlere başvurabilecek; her aday yalnızca bir ilana müracaat edebilecek.
Başvuru sonrası, kadro sayısının 4 katı aday noter huzurunda kura ile belirlenecek ve sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak. Kura tarihi ve yeri, İŞKUR ilanında ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü sitelerinde duyurulacak. Sınavlar, bölge müdürlükleri merkezli illerde yapılacak; engelliler için sözlü, eski hükümlüler için sözlü ve uygulamalı.
OGM İşçi Alımı Kuraları Ne Zaman Çekilecek?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 2 ay olacak. Aday işçilerin idarede uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacak.
Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı ve eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapanların sözlü ve uygulamalı sınavı bölge müdürlükleri merkezinin yer aldığı ilde gerçekleştirilecek. İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, noter kurasıyla sınav yeri ve tarihi ilgili bölge müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvurabilecek. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.
OGM İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?
Adayların, Türk vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış bulunması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmaması, başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaması gibi şartları taşıması gerekiyor.
Ayrıca, engelli adayların bilgisayar işletmenliği, operatörlüğü, bilgisayarlı muhasebe, insan kaynakları, sosyal güvenlik uzmanlığı, halkla ilişkiler, genel muhasebe, çağrı merkezi gibi sertifikalardan en az birine sahip olması bekleniyor.
Adayların en az ortaöğretim mezunu ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.