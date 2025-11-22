15 bin sözleşmeli öğretmen tercih ekranı geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar aramalarını hızlandırdı. Peki, öğretmen tercihleri bitti mi? 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılır? Öğretmen ataması ne zaman? İşte detaylı bilgiler.

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

15 bin öğretmen ataması için geri sayım başlarken binlerce öğretmeni ilgilendiren haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin tarih vererek, '2024 KPSS sınavı ile KPSS artı mülakat sistemiyle son öğretmen atamasını 24 Kasım tarihi itibarıyla yapmış olacağız' dedi.

15 bin öğretmen ataması tercihleri nasıl yapılır?

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor. 15 bin öğretmen için bugün başlayan tercih başvuru süreci 21 Kasım saat 16.00'da sona erecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3 /6 Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.





15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak.

5 /6 TERCİH VE ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ