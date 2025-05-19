ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2025: MEBBİS il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi açıklandı mı?

2025 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği süreci tamamlanmak üzereyken, gözler şimdi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, öğretmenlerin atamaları tercih sıralamaları ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. İl içinde görev yerini değiştirmek isteyen binlerce öğretmen, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merakla bekliyor. MEB, yer değiştirme takvimine göre işlemleri tamamladıktan sonra sonuçları resmi internet sitesi üzerinden duyuracak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme süreci kapsamında başvurular 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenler şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalarda, tercih edilen kurumlara yerleşemeyen öğretmenler ise sıraya bağlı atama listesine dahil edilecek. İl içi yer değişikliği sonuçlarının kısa süre içinde MEB’in resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü öğrenebilecek.
Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.
Takvim:
Atama: 20 Mayıs 2025
Tebligat ve ilişik kesme 27 Haziran
Sıranın oluşturulması 20 Mayıs
Sıranın çalıştırılması ve atama / 18 Haziran
Tebligat ve ilişik kesme /1 27 Haziran
Sıranın çalıştırılması ve atama /2 11 Ağustos
Tebligat ve ilişik kesme /2 12 Ağustos
İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME
İl içi isteğe bağlı yer değişikliği ardından ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri durumunda ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenir.