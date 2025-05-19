ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI 2025: MEBBİS il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi açıklandı mı?

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği ardından ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri durumunda ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilir. Eşitliğin devamı halinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenir.