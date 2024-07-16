YKS sonuçları, 16 Temmuz 2024 Salı günü ÖSYM tarafından sonuc.osym.gov.tr adresinde açıklandı. Üç milyondan fazla aday, sonuçları öğrenmek için ÖSYM’nin web sitesi ve mobil uygulamasına akın etti. Adaylar, "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden kişisel bilgilerini girerek sonuçlarına ulaşabiliyor. YKS sonuçlarıyla birlikte dereceye giren adaylar da belli oldu; İstanbul'dan beş aday birinci olarak büyük bir başarı elde etti.
"215-220-233-245-250-260-271 puanla hangi üniversiteye gidilir 2024?" sorusunun cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları açıklandı. YKS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sayfasına akın ederek yoğunluk oluşturdu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar için tercih süreci de başlayacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, 2024 YKS tercihlerinin 23 Temmuz'a kadar başlaması bekleniyor.
YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.
2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
İstanbul'dan 5 aday birinci oldu
ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren adayların da belli olduğunu söyledi.
Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adayları tebrik eden Ersoy, başarının tek başına elde edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.
"Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar."
Ersoy, dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı:
"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin;
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize;
Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara"
2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.
Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.
Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor. Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTELERİN 2023 EN DÜŞÜK TABAN PUANLARI
4 YILLIK BÖLÜMLER (LİSANS)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Başarı sırası: 1.383.482
Taban Puan: 172,736
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)
Gıda Teknolojisi
Başarı sırası: 1.368.134
Taban Puan: 174,913
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)
Gıda Teknolojisi
Başarı sırası: 1.087.969
Taban Puan: 198,475
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Başarı sırası: 999.663
Taban Puan: 204,916
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)
Şehir ve Bölge Planlama
Başarı sırası: 944.602
Taban Puan: 209,011
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)
Su Ürünleri Mühendisliği
Başarı sırası: 909.732
Taban Puan: 211,429
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)
İş Sağlığı ve Güvenliği
Başarı sırası: 900.696
Taban Puan: 212,333
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)
Şehir ve Bölge Planlama
Başarı sırası: 859.040
Taban Puan: 215,585
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)
Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu)
Başarı sırası: 855.072
Taban Puan: 215,902
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Başarı sırası: 849.243
Taban Puan: 216,378
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)
İşletme
Başarı sırası: 1.723.628
Taban Puan: 181,497
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)
Sigortacılık
Başarı sırası: 1.721.479
Taban Puan: 181,855
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)
Finans ve Bankacılık
Başarı sırası: 1.691.346
Taban Puan: 186,293
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)
Felsefe
Başarı sırası: 1.663.560
Taban Puan: 189,638
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)
Maliye
Başarı sırası: 1.602.060
Taban Puan: 195,943
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)
Elektronik Ticaret ve Yönetimi
Başarı sırası: 1.601.137
Taban Puan: 196,032
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Başarı sırası: 1.587.408
Taban Puan: 197,288
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)
Lojistik Yönetimi
Başarı sırası: 1.560.825
Taban Puan: 199,634
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)
Felsefe
Başarı sırası: 1.549.413
Taban Puan: 200,614
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)
İktisat
Başarı sırası: 1.532.692
Taban Puan: 201,990
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)
Gazetecilik (İÖ)
Başarı sırası: 1.479.464
172,955