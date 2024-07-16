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YKS 2024 TERCİH KILAVUZU: 215-220-233-245-250-260-271 puanla hangi üniversiteye gidilir 2024?

09:23 - 16/07/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 10:11 - 16/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak

YKS sonuçları, 16 Temmuz 2024 Salı günü ÖSYM tarafından sonuc.osym.gov.tr adresinde açıklandı. Üç milyondan fazla aday, sonuçları öğrenmek için ÖSYM’nin web sitesi ve mobil uygulamasına akın etti. Adaylar, "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden kişisel bilgilerini girerek sonuçlarına ulaşabiliyor. YKS sonuçlarıyla birlikte dereceye giren adaylar da belli oldu; İstanbul'dan beş aday birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

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"215-220-233-245-250-260-271 puanla hangi üniversiteye gidilir 2024?" sorusunun cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'nin TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları açıklandı. YKS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sayfasına akın ederek yoğunluk oluşturdu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar için tercih süreci de başlayacak.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, 2024 YKS tercihlerinin 23 Temmuz'a kadar başlaması bekleniyor.

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YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

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2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

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İstanbul'dan 5 aday birinci oldu

ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren adayların da belli olduğunu söyledi.

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Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adayları tebrik eden Ersoy, başarının tek başına elde edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

"Şampiyonlarımıza en büyük desteği veren, her an yanlarında olan anne ve babalarımıza, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve eğitim hayatı boyunca yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar, 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' ideal ve hedefindeki ülkemize faydalı vazifelerde görev yapacaklar."

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Ersoy, dereceye giren adayları şu şekilde açıkladı:

"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin;

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize;

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara"

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2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

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Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor. Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ


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ÜNİVERSİTELERİN 2023 EN DÜŞÜK TABAN PUANLARI

4 YILLIK BÖLÜMLER (LİSANS)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Başarı sırası: 1.383.482

Taban Puan: 172,736

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)

Gıda Teknolojisi

Başarı sırası: 1.368.134

Taban Puan: 174,913

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)

Gıda Teknolojisi

Başarı sırası: 1.087.969

Taban Puan: 198,475

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MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Başarı sırası: 999.663

Taban Puan: 204,916

SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)

Şehir ve Bölge Planlama

Başarı sırası: 944.602

Taban Puan: 209,011

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)

Su Ürünleri Mühendisliği

Başarı sırası: 909.732

Taban Puan: 211,429

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MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Başarı sırası: 900.696

Taban Puan: 212,333

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)

Şehir ve Bölge Planlama

Başarı sırası: 859.040

Taban Puan: 215,585

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)

Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu)

Başarı sırası: 855.072

Taban Puan: 215,902

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MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (SAYISAL)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Başarı sırası: 849.243

Taban Puan: 216,378

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)

İşletme

Başarı sırası: 1.723.628

Taban Puan: 181,497

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)

Sigortacılık

Başarı sırası: 1.721.479

Taban Puan: 181,855

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SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)

Finans ve Bankacılık

Başarı sırası: 1.691.346

Taban Puan: 186,293

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)

Felsefe

Başarı sırası: 1.663.560

Taban Puan: 189,638

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)

Maliye

Başarı sırası: 1.602.060

Taban Puan: 195,943

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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)

Elektronik Ticaret ve Yönetimi

Başarı sırası: 1.601.137

Taban Puan: 196,032

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Başarı sırası: 1.587.408

Taban Puan: 197,288

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)

Lojistik Yönetimi

Başarı sırası: 1.560.825

Taban Puan: 199,634

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)

Felsefe

Başarı sırası: 1.549.413

Taban Puan: 200,614

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)

İktisat

Başarı sırası: 1.532.692

Taban Puan: 201,990

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SÖZEL)

Gazetecilik (İÖ)

Başarı sırası: 1.479.464

172,955

#ÖSYM
#yks tercih sonuçları
#215-220-233-245-250-260-271 puanla hangi üniversiteye gidilir 2024?
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