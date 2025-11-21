24 Kasım Öğretmenler Günü’nün resmi tatil olup olmadığı bu yıl yeniden gündeme geldi. Öğretmenler için Türkiye genelinde düzenlenecek etkinlikler öncesi, 24 Kasım’da okulların ve kamu kurumlarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. 2025 yılında hangi güne denk geldiği ve resmi tatil durumu merak ediliyor. Pazartesi okul var mı? 24 Kasım Öğretmenler günü resmi tatil mi? İşte yanıtı.

1 /5 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını aldığı günün anısına Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün uzun yıllardır çeşitli etkinlikler ve törenlerle gerçekleştiriliyor.

2 /5 2025 yılında Öğretmenler günü hangi güne geliyor? Özetle, 2025 yılı Öğretmenler Günü 24 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil değil.

Öğretmenlerine sürpriz yapmak, hediye hazırlamak veya teşekkür etmek isteyenler için ise bu özel gün şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

3 /5 24 Kasım Öğretmenler Günü Resmi Tatil mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve özel sektör 24 Kasım’da normal çalışma düzenine devam ediyor. Öğretmenler için törenler, programlar ve kutlamalar yapılsa da gün resmi tatil statüsünde değil.



4 /5 24 Kasım Pazartesi okullar var mı?

Okullar 24 Kasım’da açıktır.

Öğleden sonra da tatil olmayacaktır. Kamu kurumları, hastaneler, noterler ve diğer resmi daireler normal mesailerine devam eder.

