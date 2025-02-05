Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı, yerini Şaban ayına bıraktı. 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayan Şaban ayından sonra ise 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayına az bir süre kala, İslam alemi Şaban ayını nasıl geçireceğini merak ediyor. Şaban ayında neler yapılır, hangi dualar okunur? Şaban ayında hangi ibadetler yapılır? Şaban ayı zikirleri, dua ve namazları!
Şaban ayı, İslam takvimine göre Recep ve Ramazan ayları arasında yer alan bir aydır ve dini açıdan önemli kabul edilir. Şaban ayı, Ramazan ayına hazırlık dönemi olarak görülür. Bu nedenle, Şaban ayında oruç tutmak, kişi için Ramazan'a daha kolay geçiş yapmayı sağlayabilir. Peki, Şaban ayı zikirleri ve teşbihleri neler? İşte Şaban ayı ilk 10 günü zikirleri...
2025 ŞABAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimi sonrasında Şaban ayının başlayacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Üç ayların birinci ayı olan Recep, 30 Ocak Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece sona erecek. 31 Ocak Cuma günü ise Şaban ayı başlayacak
ŞABAN AYI İBADETLERİ NELERDİR?
Şaban ayında yapılması gereken ibadetler şu şekilde;
- Nafile ve kaza namazlarını kılmak
- Sağlık açısından elverişli olan kişiler için oruç tutmak
- İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda sadaka vermek
- Tövbe etmek
- Allah'a şükür etmek
- Bol miktarda zikir çekmek
ŞABAN AYI DUALARI
Şaban ayı duaların kabul olduğu ve en müstesna oruçların tutulduğu aylar arasında yer alır. Bu aylarda ve günlerde Hz. Muhammed (s.a.v.) “Allah’ım sen Recebi ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizleri Ramazan’ı Şerife kavuştur.” diye dua etmiştir.
İçinde bulunduğumuz şaban ayı peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Ramazan’ı şerif’ten sonra en çok oruç tuttuğu aydır.
Hz. Âişe Validemiz Radiyallâhu Anhâdan gelen bir rivayette;
“Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellem bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz, onu bu ayda hiç iftar etmedi sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hatta biz, onu bu ayda hiç oruç tutmadı derdik.
“Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellemin Ramazan’dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Hiçbir ayda da Şaban ayında tuttuğundan daha fazla oruç tuttuğunu görmedim.” (Buhari, Savm: 51, Ebû Dâvud, Savm: 59) buyurmuştur.
ŞABAN AYI İLK 1O GÜNÜ ZİKİRLERİ
Şaban ayının ilk on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.
Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.
Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh
ŞABAN AYI SON 1O GÜNÜ ZİKİRLERİ
Her gün 100 defa "Yâ Azîz" (Ey hiç mağlup olmayacak yegâne güç sahibi) zikri çekilir.
Dua: “Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”
Ardından yüz defa: Sübhânallâhi’l-Ğafûri’r-Rahîm.
Genel Tavsiyeler:
Salavat: Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) bolca salavat getirmek, bu ayda yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir.
Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet: Bu zikirleri sıkça tekrarlamak, manevi derecenizi artıracaktır.
Allah’ın İsimlerini Zikretmek: Esma-ül Hüsna’dan dilediğiniz isimleri zikrederek ibadetlerinizi çeşitlendirebilirsiniz.
ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.
“Şaban benim ayımdır, Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.
Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir. Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:
“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”
Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, “Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.