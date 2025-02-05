ŞABAN AYI DUALARI





Şaban ayı duaların kabul olduğu ve en müstesna oruçların tutulduğu aylar arasında yer alır. Bu aylarda ve günlerde Hz. Muhammed (s.a.v.) “Allah’ım sen Recebi ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizleri Ramazan’ı Şerife kavuştur.” diye dua etmiştir.

İçinde bulunduğumuz şaban ayı peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Ramazan’ı şerif’ten sonra en çok oruç tuttuğu aydır.

Hz. Âişe Validemiz Radiyallâhu Anhâdan gelen bir rivayette;

“Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellem bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz, onu bu ayda hiç iftar etmedi sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hatta biz, onu bu ayda hiç oruç tutmadı derdik.

“Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellemin Ramazan’dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Hiçbir ayda da Şaban ayında tuttuğundan daha fazla oruç tuttuğunu görmedim.” (Buhari, Savm: 51, Ebû Dâvud, Savm: 59) buyurmuştur.















