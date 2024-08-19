Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurular: 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımının ne zaman yapılacağı, iş arayışında olan sağlık personelleri tarafından araştırılıyor. Resmi Gazete'de 27 Mart 2024'te yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, branşlar belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 36 Bin Personel alımı kılavuzu yayımlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı takvimi 2024.

1 / 8 Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de alınan karar sonrası, atama bekleyen sağlık çalışanları heyecanlandı. Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu yayınlanıp yayınlanmadığı başvuru yapacakların takibinde. Peki Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru kılavuz yayımlandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 takvimi.

2 / 8 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvurularının başlayacağı tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi.

3 / 8 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun mayıs ayı itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

4 / 8 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI? Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

5 / 8 İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

6 / 8 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru şartları ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzu sonrasında belli olacak.

7 / 8 Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alım yapılacak branşa göre özel ve genel şartlar belirlenecek.