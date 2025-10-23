SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi tarihi 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi açıklandı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için gerçekleştireceği 2 bin 764 sürekli işçi alımı sürecinde kura heyecanı başladı. 8-13 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından adaylar, kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi hangi tarihte yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilecek?
Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oluyor. Türkiye genelinde 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar “Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte kura tarihi ve sonuç sorgulama detayları…
2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi tarihine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 13 Ekim tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR üzerinden yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.
BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT
Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının ardından asil olarak yerleştirme yapılan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi istenecek.
Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.
Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecek.