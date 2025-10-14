Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2.753 Sürekli İşçi Alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

15:4914/10/2025, Salı
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplam 2 bin 753 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Adaylar, başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı konusunda yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Bakanlık, sürecin ikinci etabında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı gibi pozisyonlarda alım yapacak.

Son dakika işçi alımı gelişmesi… Sağlık Bakanlığı 2025 yılı kapsamında 2 bin 753 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular İŞKUR’un e-Şube platformu üzerinden yapılacak. 1. etap başvuruların ardından gözler ikinci etap işçi alımı sürecine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2025 işçi alımı başvuru ekranı açıldı mı, başvurular ne zaman başlayacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranı açıldı. Başvurular 8-13 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. Başvurular e-Devlet, esube.iskur.gov.tr, ALO 170 ve İŞKUR Mobil üzerinden yapılabilecek.

İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞLAR DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Kadro ve branş dağılımı, İŞKUR resmi internet adresi üzerinden ilan edildi.

