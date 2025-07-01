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Sahte gıda 1 Temmuz 2025 listesi yayınlandı: İşte tespit edilen markalar ve hileli ürünler

Sahte gıda 1 Temmuz 2025 listesi yayınlandı: İşte tespit edilen markalar ve hileli ürünler

22:221/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla taklit, tağşiş ve yanıltıcı etiket kullanımı tespit edilen gıda ürünlerine ilişkin güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan listeye göre; bitkisel yağ, süt ve süt ürünleri, et ürünleri ile bal gibi temel tüketim kalemlerinde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi.

Zeytinyağında Tohum Yağı Karışımı

Aydın, Hatay, İzmir ve Manisa başta olmak üzere birçok ilde çeşitli firmalara ait “naturel sızma zeytinyağı” ürünlerinde daha düşük kaliteli yağlar ile tohum yağı karıştırıldığı belirlendi. Söz konusu ürünler “doğal” ibaresiyle satılsa da içeriklerinde standart dışı yağlara rastlandı.

Balda Tağşiş Tespiti

Van ve Ankara merkezli firmalara ait süzme bal ürünlerinde de ciddi uygunsuzluklar saptandı. Numune analizlerinde bala dışarıdan farklı şeker türleri ilave edildiği, bu durumun tüketiciyi yanıltıcı nitelik taşıdığı ifade edildi.


Süt Ürünlerinde Bitkisel Yağ ve Nişasta

Bursa, İstanbul ve Konya'daki bazı peynir ve tereyağı markalarında bitkisel yağ ve nişasta gibi süt ürünüyle ilgisi olmayan maddelerin kullanıldığı tespit edildi. “Tereyağı” adı altında satılan bazı ürünlerde gerçek süt yağı bulunmadığı ortaya çıktı.

Et Ürünlerinde Kanatlı Eti ve Sakatat Karışımı

Bolu, İstanbul, İzmir ve Niğde gibi illerde faaliyet gösteren lokanta ve gıda işletmelerine ait kırmızı et ürünlerinde, kanatlı eti ve sakatat (kalp, taşlık, baş eti) gibi içerikler kullanıldığı belirlendi. Ürünlerin, “dana-kuzu karışık” veya “kasap köfte” gibi ibarelerle satıldığı ancak içeriğin etiketle örtüşmediği bildirildi.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Hileli ürünler listesi
#Taklit tağşiş yapılan gıdalar
#Sahte gıda
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