Sahte gıda 1 Temmuz 2025 listesi yayınlandı: İşte tespit edilen markalar ve hileli ürünler

Et Ürünlerinde Kanatlı Eti ve Sakatat Karışımı

Bolu, İstanbul, İzmir ve Niğde gibi illerde faaliyet gösteren lokanta ve gıda işletmelerine ait kırmızı et ürünlerinde, kanatlı eti ve sakatat (kalp, taşlık, baş eti) gibi içerikler kullanıldığı belirlendi. Ürünlerin, “dana-kuzu karışık” veya “kasap köfte” gibi ibarelerle satıldığı ancak içeriğin etiketle örtüşmediği bildirildi.