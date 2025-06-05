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Sakarya’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta, Ne Zaman Kılınacak? Diyanet 6 Haziran 2025 Bayram Namazı Vakti

Sakarya’da Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta, Ne Zaman Kılınacak? Diyanet 6 Haziran 2025 Bayram Namazı Vakti

11:315/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sakarya bayram namazı saati, Kurban Bayramı için saatler kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınacak. Müslümanlar aynı safta namaza dururken eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Ardından ise kurban ibadeti yerine getirecek. Bayram namazı için hazırlık yapanlar ise yaşadıkları il ve ilçelerdeki namaz saatine göre hareket edecek. Diyanet 81 il için namaz vakitlerini duyurdu. Peki Sakarya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Sakarya Bayram namazı saati..

Sakarya bayram namazı saati merak edildi. Kurban Bayramı için geri sayım sürerken Sakarya bayram namazı vakti araştırılıyor. Kurban Bayramı bayram namazı, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan ve cemaatle kılınması sünnet-i müekkede olan bir ibadettir. Peki, Sakarya'da Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025


2025 yılı Kurban Bayramı'nda Sakarya bayram namazı saati 06:03 olarak açıklandı. Sakarya’da yaşayan vatandaşlar için Sakarya bayram namazı saati 06:03 oldu.

SAKARYA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazları ikişer rekattır. Vakit namazlarına göre bayram namazı kılınışı farklıdır.

Bayram namazlarını evde ve tek başına kılmak yerine, camide cemaat ile kılınması uygundur. Namaz vakti geldiğinde ezan ve kamet getirilmeden imam bayram namazı için niyet eder ve cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imama uyar.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örneğin bu bayram Kurban Bayramı olduğundan “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” denilir.



BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.

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